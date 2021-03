Sensaciones y sentimientos Sociales 16 de marzo de 2021 Por Hugo Borgna Leer mas ...





ALGO NO TAN TONTO

“Quizás alguna vez dejes que yo pueda tener una velada así; salir a caminar juntos tú y yo y no te canse mi voz. Después ir a bailar a algún lugar con poca luz y estar muy cerca de ti. Mis fuerzas flaquearán y entonces te diré algo tonto como “te amo”. Yo sé que alguna vez y con mi voz te lo habrán dicho ya, no puedo hallar la forma para que puedas creer lo puro que es mi amor”

Para muchos esta letra en castellano de “Algo tonto” debe ser bien conocida. No es traducción literal sino la adaptación para el canto con que la registró Juan Ramón.

Palito Ortega y su hija Rosario, “inspirados” en el que registraran en 1967 Franck Sinatra con su hija Nancy, lo grabaron también, pero con una versión castellana que difiere mucho de la que se conoció como adaptada (“Quizás pueda tener…”) y, como verán, también de la traducción literal a la cantada originalmente por Franck y Nancy.

Pero vamos a los hechos. O, mejor, a las letras cantadas. La que sigue es la de Palito e hija.

“Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón. Que no puedo disimular, tampoco sé cómo disimular esta sensación; jamás había sentido nada parecido dentro de mi alma.

Tal vez sea algo tonto preguntarte así de pronto si me amas. La vida va pasando y van quedando solo los buenos recuerdos, por eso hay que dejar que el corazón pueda gritar “te quiero”. Si sientes que llegó a tu vida la dulce alegría que nos da el amor, no hay nada más hermoso que vivir este momento en tu corazón. No es bueno no decir lo que te pasa, sobre todo si se trata de amor. Es tonto reprimir el sentimiento más sincero de tu corazón. La vida va pasando…gritar “te quiero”. Te quiero. Te quiero. Te quiero.”

Pero la vida te da sorpresas, y sorpresas te da la vida. Como la de conocer la traducción literal. La misma letra que cantan Franck Sinatra y su hija Nancy y, en otra grabación del mismo tema, Robbie Williams y Nicole Kidman.

“Sé que debo esperar hasta que tengas tiempo para pasar una tarde conmigo, y si vamos a algún lugar a bailar sé que es probable que te vayas conmigo. Después a última hora caeremos en un tranquilo rinconcito y tomaremos una o dos copas: entonces voy yo y lo estropeo diciendo algo estúpido como “te quiero”. Puedo ver en tus ojos tu desprecio a las mismas viejas mentiras que oíste ayer por la noche y, aunque son adecuadas para ti, para mí son ciertas y nunca antes me sentí tan bien. Practico cada día para encontrar algo inteligente que decir y que haga realidad este encuentro, pero entonces creo que esperaré hasta el atardecer para estar a solas contigo. En un momento perfecto tu perfume embriagará mi mente, las estrellas se volverán rojas y la noche será tan azul; y entonces voy yo y lo estropeo todo diciendo algo estúpido como “te quiero”

Alguna vez profundizaremos acerca de incorporar a los temas cantados una versión propia diferente en palabras (y, sobre todo, en contenido) a lo que dice la letra traducida literalmente.

Puede ser una cuestión de derechos, para poder figurar como coautor del tema y así cobrar dividendos; esta posibilidad tiene su explicación a pesar de que se ha sacrificado el detalle artístico. También se entiende que se edulcore artificialmente el mensaje: es para que sea entendido (y cantado) inmediatamente.

Pero el oyente común y habitual de los textos cantados de la música tiende por lo general a profundizar los contenidos, a captar los mensajes insinuados y a comprender las metáforas.

Habría que preguntarse entonces si ese modo de presentar las letras tan innecesariamente lavado y blanqueado no implica subestimar la inteligencia de los oyentes.