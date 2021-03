Las escuelas públicas de la ciudad no tuvieron clases Locales 16 de marzo de 2021 Redacción Por Tanto en Rafaela como en la provincia, el acatamiento de los maestros fue "casi total", alrededor de un 98%. La medida continuará este martes y mañana comenzarán las clases.

FOTO ARCHIVO SONIA ALESSO. Secretaria general del gremio de AMSAFE.

Tal como se venía anunciando desde el pasado jueves, y ratificado en las últimas horas más allá de que se está analizando dictar una conciliación obligatoria desde el Ministerio de Trabajo para garantizar la educación en todo el territorio santafesino, este lunes 15 de marzo no comenzaron las clases en las escuelas públicas de Rafaela ni en la provincia de Santa Fe. Esto se debe a que los docentes iniciaron una medida de fuerza de 48 horas en rechazo a la oferta salarial del 35% de aumento en tres tramos realizada por el Gobierno provincial, aunque vale aclararlo que este ofrecimiento sí fue aceptado por los maestros del sector privado, que ayer iniciaron el ciclo lectivo 2021 con total normalidad, quedando si efecto la unión que venían manteniendo la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP).

En este sentido, Adrián Oesquer, secretario departamental de AMSAFE Castellanos, le comentó ayer a este Diario que "

en nuestra ciudad hubo un alto acatamiento de docentes al paro, de alrededor del 98%, al igual que en el resto de los establecimientos públicos de la provincia. Solamente en una escuela hubo un docente que no se adhirió a la medida de fuerza, pero en la mayoría la totalidad se sumó a la medida que está planteada para este 15 y 16 de marzo". De esta manera, solamente se hicieron presentes ayer en los distintos establecimientos educativos públicos de Rafaela el personal administrativo y no docente (porteros).



ALTA "ADHESION"

Mientras tanto, en diálogo con El Litoral, la secretaria general del gremio de AMSAFE, Sonia Alesso, aseguró que la medida de fuerza tuvo una adhesión de entre el 98% y el 99%. "Las decisiones que adopta la asamblea se acatan", enfatizó Alesso. "Esto demuestra claramente que las compañeras y compañeros somos respetuosos de la definición democrática de Amsafé. Más allá de que la posición mayoritaria en nuestro departamento había sido la de aceptar la propuesta paritaria, tenemos que decir que el acatamiento es prácticamente total", agregó. Ante la continuación del paro, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, aseguró que el Ejecutivo provincial recurrirá a medidas legales para "garantizar la educación en Santa Fe" y solicitará la intervención de la Comisión Federal de Mediación.

"Si bien la Ley de Paritaria no prevé el instrumento de la conciliación obligatoria, si faculta a la cartera laboral para instar la intervención de la Comisión Federal de Mediación", informó el titular de la cartera laboral.

Cabe recordar que, en el marco de las negociaciones paritarias, el gobierno de Omar Perotti había propuesto a gremios docentes un aumento salarial del 35%, a concretarse en tres tramos. La oferta fue rechazada por docentes de escuelas públicas - nucleados en Amsafé - que aludieron a cuestiones no vinculadas estrictamente a lo salarial: concursos, destitularizaciones e infraestructura escolar, entre otras. De no lograr un acuerdo, desde la entidad gremial adelantaron que implementarán una nueva medida de fuerza para los días 23 y 25 de marzo.