Se lanzará concurso de proyectos sobre Construcción de Vivienda Sustentable

Con la premisa de que los concursos suelen potenciar la actividad emprendedora, diferentes actores locales preparan el lanzamiento de una propuesta para promover el desarrollo de un prototipo de vivienda que garantice un mínimo impacto ambiental y muy baja o nula emisión de gases de efecto invernadero durante todo su ciclo de vida. En este marco,

próximamente, se presentarán las bases y condiciones del primer Concurso Regional de Prototipos de Vivienda Sustentable. Redes del Norte, empresa constructora con más de 20 años de experiencia, tiene a su cargo la organización de esta iniciativa que además cuenta con el auspicio de Foti S.A., Gestald S.A., Giuliani Hnos S.A., Loteo Plaza S.A., Box House S.A. y Tanger Ingeniería S.A. En tanto que acompañan la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con sede en la ciudad de Rafaela desde el área de Ingeniería Civil, y el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR).

La iniciativa busca generar un contacto con emprendedores y profesionales en el área de la construcción que puedan aportar propuestas que favorezcan el desarrollo sustentable con una visión integral y sistémica. Se deberá considerar la construcción sustentable entendida en tres aspectos: económicamente factible, socialmente beneficioso, ambientalmente eficiente. Puede proponerse el uso de materiales no tradicionales, pero deberán contar con el Certificado de Aptitud Técnica puesto que el concurso presenta una oportunidad comercial, por lo cual el prototipo debe ser viable de construcción.

El concurso se inscribe en la creencia de que hay nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de conectarse con el entorno, y esto no escapa a profesiones tradicionales como lo es la arquitectura. Luciana Buffelli, es arquitecta y desde los inicios de su camino profesional ha ido enfocando su carrera hacia lo “sustentable” y la accesibilidad. Luciana además es Martillera Pública y Corredora Inmobiliaria y cuenta con la única inmobiliaria sustentable registrada en Capital Federal.

- ¿Por qué elegís la arquitectura sustentable? ¿Cómo fue tu camino de adaptación a estos nuevos conceptos?

- Fui criada dándole importancia a la ecología y creo que eso fue uno de mis principales motores. A nivel académico busque herramientas para desempeñarme, realice un Postgrado en arquitectura sustentable, hice cursos para saber cómo enfocar los negocios inmobiliarios desde lo sostenible, pero lo más difícil fue aprender a transmitirles eso a mis clientes, enseñando factores de conducta que acompañen los diseños. Hoy lo he logrado gracias a que pude unificar muchos pasos del proceso, ya que la construcción sustentable no es solo “construcción”, es un proceso muy largo y que no termina nunca porque la vida de las viviendas no tiene fecha de vencimiento. Es importante destacar que desde hace unos años se está enfocando también a la Arquitectura Social, no solo el impacto debe ser positivo para el medioambiente y sus recursos, sino también a la salud de las personas, quienes en definitiva son el eje de las viviendas y quienes las usan. Este es un nuevo desafío que asumí y que aún me encuentro en proceso de aprendizaje. Creíamos que la arquitectura no tenía nada de social, pero siendo Funcionario Público del GCBA (otro rol que cumplo desde hace 2 años), me pude acercar mucho a esa búsqueda social de la profesión y a poder ver cómo viven las personas, que es lo que hace falta, que es lo que sobra y que es lo que se debería hacer. Todas las profesiones son un desafío constante de adaptación. Tengo la suerte también, de poder formar parte de la Red de Investigación Common Ground Scholar (CGScholar) que es un ecosistema de conocimiento social mundial para la enseñanza y el aprendizaje en todas las áreas temáticas relacionadas al abordaje de estas problemáticas. Este año presentaré “Arquitectura Sustentable y Social: Ejercicio Profesional” en el XVII Congreso Internacional sobre Sostenibilidad Medioambiental, Cultural, Económica y Social – Ámsterdam (Países Bajos) y para el año próximo será “Técnicas Autosustentables: Factores de Conducta” en el XVIII Congreso Internacional sobre Sostenibilidad Medioambiental, Cultural, Económica y Social – Granada (España).

- ¿Qué implica la construcción sustentable?

- Construcción sustentable implica un compromiso, tanto para el medioambiente como para la salud de las personas. El concepto de construcción sustentable hace referencia a todas las estrategias desarrolladas durante la construcción de inmuebles destinadas fundamentalmente a minimizar un impacto negativo en el medioambiente. La construcción sustentable describe un proceso que comienza mucho antes de la construcción, en las etapas de planificación, en el diseño y continúa después de finalizada la obra ya que debe ser utilizada como tal.

- ¿Qué ventajas representa ante la construcción tradicional?

- Las ventajas que representa ante una construcción tradicional son claramente la optimización de los recursos y los usos. Optimizar el potencial del sitio, seleccionar el adecuado, tener en cuenta factores como ubicación, seguridad, acceso, transporte y reutilización de estructuras o infraestructura existente. Optimizar el uso de energía, diseñar de manera sensible al clima, que el edificio vaya mutando. Proteger, conservar y reutilizar el agua para uso del sitio. Optimizar el espacio de construcción y el uso de materiales, lograr un impacto mínimo durante el transcurso de la obra, si usan nuevos materiales, maximizar su contenido reciclado. Muchas veces no importa qué tan sostenible haya sido un edificio en su diseño y construcción, lo importante es saber que solo puede permanecer así si se opera de manera responsable y se mantiene de forma adecuada. De lo contrario nada sirve el esfuerzo.

Hoy en día no solo hay que lograr un menor impacto en el medioambiente sino que hay que centrarse en la salud y el confort de los usuarios, además del ahorro que se logra que no es un dato menor. La manera de construir edificios está evolucionando, ahora es más común ver lugares que están construidos bajo una cultura de ahorro en recursos naturales, lo cual ayuda a impactar de manera positiva al medio ambiente. Un modo de respaldar a los edificios sustentables son las certificaciones que se les otorgan, para reafirmar este compromiso con las comunidades y medio ambiente. El enfoque de la salud también es importante, y hoy bajo otra certificación, la salud es un derecho humano, y los espacios deben ser inclusivos y accesibles para todos, independientemente de las habilidades, ubicación, antecedentes o preferencias de una persona. Los lugares que habitamos tienen un impacto en nuestra salud.

- Según tu opinión, ante esta nueva forma de construir, ¿cómo crees que reaccionará el mercado?

- El impacto en el mercado va ganando terreno, todas las empresas desarrolladoras de nuevos materiales, tecnologías y técnicas de construcción, se van adaptando e innovan y cada vez son más los clientes que eligen adaptarse a esa nueva manera de construir y de vivir. Sabemos que en principio representa una inversión mayor, pero es importante transmitirles que en el mediano y largo plazo obtendrán un importante beneficio y podrán disfrutar de su propia autosuficiencia. Obviamente hay que darles herramientas y factores de conducta adecuados. Considero que, si este tipo de proyectos tuvieran más beneficios en términos de costo y financiación, seguro serían muchos más los desarrolladores que se animarían a encararlos, por ende, muchos más usuarios disfrutarían de ellos.