El Concejo sesionará el viernes Locales 16 de marzo de 2021 Redacción Por El día habitual de las sesiones es el jueves pero debido al paro de 48 horas dispuesto por FESTRAM, la sesión se trasladará al viernes 19 de marzo. Ayer por la mañana los ediles se reunieron en comisión y dieron despacho a siete proyectos.

FOTO PRENSA CONCEJO CONCEJALES. Vimo y Muriel durante la reunión de comisión de este lunes.

Ayer por la mañana los concejales mantuvieron la habitual reunión de comisión en la que trataron diversas iniciativas y dieron despacho a siete iniciativas, que serán votadas el próximo viernes en el recinto. La sesión cambió de día debido al paro que miércoles y jueves llevarán a cabo los empleados municipales.

El tema de la seguridad estuvo presente, a partir del pedido de informe presentado por el concejal del FPCyS-PDP, Lisandro Mársico, referido a la cantidad de egresados de la fuerza policial.

Dicho proyecto parte de la inquietud del edil,, a partir de que a mediados de noviembre del año 2020 egresaron 391 cadetes de la Policía de santa Fe, del Instituto de Seguridad Pública (ISeP) y se desconoce de manera oficial su destino.

Mársico indica “que los cadetes de referencia tuvieron dos años de formación continua y como miembros de la fuerza provincial fueron distribuidos en las 19 unidades regionales para prestar servicios; que la carrera policial consta de dos años de cursado intensivo en el Instituto de Seguridad Pública y otros dos de capacitación, mientras trabajan en el destino asignado; que de esta camada de flamantes cadetes, se desconoce cuantos han llegado a la Unidad Regional V y que número específicamente a la Ciudad de Rafaela”.

El concejal argumenta sobre su pedido de informe, “que fue publicado el Informe de Gestión del Ministerio de Seguridad, emitido el 12 de febrero del presente año, destinado a la Cámara de Diputados de la Provincia, donde en su página 10, obra un cuadro comparativo, sobre el total de personal policial (operacional y no operacional) que se desempeña en las 19 Unidades Regionales, que componen el territorio de la provincia de Santa Fe, cuya fuente es la Unidad de Planificación y Organización de la Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Pública. Que en el citado esquema comparativo, se observa que las únicas Unidades Regionales en Enero del 2020 y Febrero del 2021, que tienen menos policías en total, contabilizando los operacionales y no operacionales son las Unidades Regionales Quinta y Segunda, el resto han incrementado la cantidad de efectivos de un año a otro”.

Y continúa señalando: “Los reclamos por la venida de más policías a Rafaela es de larga data en nuestra ciudad y proveniente de diversos sectores de la sociedad; en sobradas oportunidades ante el clamor popular, desesperado, de los vecinos por los graves hechos de inseguridad que se fueron sucediendo y se producen actualmente, la respuesta de los jefes y sub jefes, cuyos mandatos transcurrieron en la gestión provincial anterior y en la actual, consistía en falta de personal policial para atender a la Ciudad y en la urgencia de incorporar más recursos humanos, porque con los que actualmente existen no se llega a cubrir la necesidades que presentan los barrios, a los fines de llevar a cabo la prevención del delito. El propio Intendente Luis Castellano, ha formulado cuantiosos reclamos, acompañados de duras críticas al Gobierno Provincial anterior y que desde el Concejo Municipal hemos acompañado; solicitando más presencia policial estable en la Ciudad y que si bien, esas furibundas requisitorias a la gestión que finalizó su mandato el 10 de Diciembre del año 2019, por parte del primer mandatario local ya no existen, por lo menos públicamente, la necesidad de más efectivos policiales sigue estando en Rafaela”.

Otros de los aspectos que resalta el concejal Mársico en el proyecto de Resolución, precisa que “si bien la inseguridad, es un grave problema, que perturba la vida social, al que se aborda desde diferentes ángulos y no pasa solamente por incorporar más recursos humanos y tecnológicos, resulta necesario la presencia de más policías para la prevención y combate del delito, en una ciudad que ha crecido en habitantes y por lógica posee mayores complejidades en sus diferentes barrios”.



OTROS PROYECTOS

Durante la mañana de ayer, también se trató un proyecto que propone declarar de interés municipal la publicación de la 3ª Edición del libro “Del otro lado de la mirilla”, realizada por la Asociación Civil El Periscopio.

Otros tres proyectos relevantes que serán votados en la sesión ordinaria, tienen que ver con la donación de terrenos para calles, espacios verdes y uso comunitario. El objetivo es mejorar la transitabilidad en el sector oeste de la ciudad, en la zona de las calles 500 millas, Ernesto Salva, Donna, Eloy Gaitán, Kaiser, Moreau de Justo, Zóbboli, Cerdán, y Lisandro de la Torre, consiguiendo un tránsito más fluido y resolviendo en gran medida un importante nudo vial.

En tanto, se votará una Minuta de Comunicación, en la que se solicita se intensifiquen las campañas de desratización.