No hay gestiones para evitar el paro de los municipales Locales 16 de marzo de 2021 Redacción Por A pesar de las cuatro reuniones paritarias que se realizaron para discutir la política salarial, los municipios y comunas no formalizaron ninguna oferta salarial concreta.

El paro de 48 horas de los trabajadores municipales convocado por la FESTRAM para este miércoles y jueves fue ratificado ayer mientras los dirigentes sindicales lamentaron que no haya "voluntad política" de intendentes y presidentes comunales para encarrilar la negociación paritaria del sector. "No nos dejan alternativa. Los impuestos aumentan pero no quieren mejorar el salario de los trabajadores a pesar de la inflación sostenida reduce notablemente el poder adquisitivo de los salarios" plantearon desde ámbitos sindicales.

La semana pasada, cuando se anunció el paro, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales dejó un margen para negociar una propuesta salarial. Sin embargo, y a pesar de llamadas telefónicas por fuera de la paritaria, no hubo acercamientos.

En este marco, el SEOM envió ayer a sus afiliados una comunicación en la que informaba que este miércoles y jueves se llevará a cabo la medida de fuerza sin asistencia a los lugares de trabajo. La protesta paralizará la actividad municipal y obliga a reprogramar actividades. Por ejemplo, esta noche ya no se prestará el servicio de recolección domiciliaria en tanto que este miércoles y jueves no se entregará el refuerzo alimentario, una acción central en el marco de la política asistencial.

Lo llamativo es que el paro de los municipales también afectará el transporte urbano de pasajeros, un servicio que se reanudó el 17 de febrero pasado para facilitar la vinculación de alumnos y docentes con la escuela de cara al inicio del ciclo lectivo. Y como se sabe, por el paro que los docentes públicos nucleados en AMSAFE llevan a cabo entre este lunes y hoy, las clases comenzarán en las escuelas de gestión estatal este miércoles. Pero los estudiantes y los maestros no podrán utilizar el servicio.

La FESTRAM suele esperar el mismo aumento salarial que el Gobierno provincial otorga a los estatales de ATE y UPCN o a los gremios docentes. En este caso, la oferta alcanza el 35 por ciento dividido en tres tramos entre marzo, julio y septiembre. "Nosotros queremos una recomposición del salario de los trabajadores municipales similar, con cláusula de revisión. Pero los intendentes consideran que ese porcentaje es demasiado elevado. Y nosotros no podemos pedir menos. Así que el diálogo está estancado en ese punto", agregaron las fuentes sindicales. "Hemos perdido el tiempo hasta ahora. Nos reunimos cuatro veces para discutir el salario pero no hemos recibido ni una sola propuesta concreta. También habíamos pedido que mientras buscamos un acuerdo, al menos se otorguen pequeños aumentos para equiparar la inflación, pero no lo han hecho", expresaron a modo de queja.

En este marco, desde la Municipalidad de Rafaela brindaron información alguna sobre los alcances de la medida de fuerza como suele hacerlo cada vez que está en marcha una medida de fuerza.

Ante la consulta sobre una eventual conciliación obligatoria para evitar el paro municipal, las fuentes indicaron que si la Provincia no apeló a esa herramienta para neutralizar la medida de fuerza de AMSAFE, mucho menos lo hará para involucrarse en la discusión de los sindicatos municipales con los jefes de municipios y comunas.