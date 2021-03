La Justicia ordena reabrir investigación contra Kicillof

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La Cámara Federal porteña ordenó ayer reabrir una investigación contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por los incidentes en un asamblea del grupo Clarín que tuvo lugar el 25 de abril del año 2013. Es en la misma causa en la que fue procesado y finalmente absuelto en juicio oral y público el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

"¡Días de Lawfare al palo! La creatividad no se detiene si el objetivo es difamar. Ahora reabren una causa por mi intervención como representante del Estado en una asamblea del grupo Clarín en 2013. Por más causas que inventen no van a detener nuestro compromiso con el pueblo", se quejó Kicillof en su cuenta de la red social Twitter.