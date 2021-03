Pernía tuvo su revancha

El piloto tandilense y vigente subcampeón Leonel Pernía (Renault) tuvo una rápida revancha tras la Carrera Clasificatoria del sábado y ganó ayer la primera final de la temporada 2021 de la Súper TC 2000, que se celebró en el autódromo "Juan y Oscar Gálvez" porteño.

El "Tano" Pernía se descargó de lo ocurrido el sábado, cuando el bonaerense Matías Rossi (Toyota) -poseedor del título-, le había arrebatado el triunfo, y este mediodía en el circuito 8 se adelantó por 2.278 segundos al piloto de Del Viso. El que completó el podio fue el mendocino Julián Santero (Toyota), que repitió la posición de la citada Carrera Clasificatoria.

"Tuvimos revancha en la largada y salió bien, largar de parado es muy diferente a hacerlo en movimiento y quedó demostrado. Me entregaron un gran auto, aproveché el Push to Pass bien, pero sin dudas que tener un auto con potencial ayuda muchísimo", sostuvo Pernía, campeón en 2019 con Renault.

"Felicito a Pernía por el triunfo, lamento a nivel categoría que no haya salido la carrera que se esperaba con el Push to Pass, por eso decía que había que analizarlo un poco más. No pude correrlo a Pernía, estaba atento a tirar en todo momento, pero me hizo diferencias y no tuve nunca cerca de él", analizó Rossi, que no puso excusas.

Esta temporada, la principal novedad del Súper TC 2000 fue la implementación del novedoso "Push to Pass", "un sistema que le otorga potencia adicional al impulsor, por un lapso de tiempo determinado mediante un cambio en el mapeo del motor. En este caso, el extra será de 40HP", según explicó oficialmente la categoría en su web oficial. "Tal como se utiliza en distintas divisionales del automovilismo mundial, este dispositivo está limitado por el número de accionamientos y también por el período en el cual está inhibida su utilización", completó.

Con una competencia efectuada, Pernía lidera las posiciones del torneo con 29 puntos, y detrás se ubican Rossi con 25, Santero con 17, Fineschi con 13, Barrichello con 10 y Milla con 6.

La categoría volverá a presentarse el próximo fin de semana en el mismo autódromo porteño, aunque con el circuito número 9 como marco.



CLASIFICACION FINAL

1) Leonel Pernía (Renault) en 41:57.788 a un promedio de 144,984 km/h; 2) Matías Rossi (Toyota) a 2s277; 3) Julián Santero (Toyota) a 16s493; 4) Damián Fineschi (Renault) a 16s831; 5) Rubens Barrichello (Toyota); 6) Matías Milla (Renault); 7) Franco Vivian (Toyota); 8) Facundo Ardusso (Honda); 9) Juan José Garriz (Citroen) y 10) Bernardo Llaver (Chevrolet).



BARRIO EN TC2000

La final del TC2000, con una exigencia de 30 minutos más una vuelta al trazado N° 8 del Gálvez, fue para el debutante y campeón de la Fórmula Renault 2.0 2020, el pinamarense Jorge Barrio (Renault Fluence), escoltado por el quilmeño Damián Fineschi (Peugeot 408) y el cordobés Facundo Marques (Fluence). Detrás se ubicaron Eugenio Provens (Toyota), el uruguayo Rodrigo Aramendia, el chileno Javier Scuncio Moro, el uruguayo Cyro Fontes, los tres con Citroen C4, y el chileno Felipe Barrios Bustos (Fluence).

Tras una fecha, Barrio está al frente de las posiciones con 43 puntos, seguido por Fineschi con 30.