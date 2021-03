El destino incierto de la Copa América

(Especial para LA OPINION). - Desde que la pandemia arrasó con todo tipo de certezas, el fútbol ha dejado de brindar ese panorama de certidumbre, al menos en los países donde lo previsible es una regla de oro, para convertirse en una actividad plagada de irregularidades en la programación de los torneos y el cumplimiento de sus programas.

Es evidente que, por deformación, en nuestro continente, esas inseguridades se potencian por diferentes factores que, reunidos, le quitan toda visibilidad a lo que llamamos, futuro.

Conmebol ha intentado con buenos resultados, imponerse ante esos designios y al menos a nivel de las competencias de clubes, tuvo buen pulso para dar las garantías necesarias y de esa forma, cumplir los calendarios sin mayores sobresaltos, en medio de condiciones adversas desde lo sanitario y alarmantes desde lo económico, ya que la ausencia total de espectadores, está herrumbrando esos nobles hábitos, que no parecen reversibles en el corto plazo.

Hasta aquí, fue un trámite burocrático la organización de la Copa Libertadores y Conmebol; sin el grado de dificultad que le agrega la pasión del hincha ni las hipótesis de conflicto que las rivalidades imponen, la organización de partidos a puertas cerradas, se ha convertido en un triste trámite, qué en algún punto, facilitó la concreción de esos objetivos.

Todo parece haberse ajustado a esa nueva normalidad, pero tal condición se está tornando inviable si se la proyecta un par de años, ante el bucólico interés de sponsors y aficionados de buen paladar, que han dejado de pagar los abonos más exclusivos. En ese marco conviven dos realidades, la primera que pudo aliviar las cuentas y que está asociada a los derechos de televisión y la otra, para nada feliz, que desnuda los efectos devastadores de la emergencia sanitaria y es la que se juega a espaldas de la gente.

Alejandro Domínguez supo pilotear en la tormenta este núcleo de poderosos intereses, sin embargo, el margen para prolongar las actuales condiciones, ya quita el sueño a toda la dirigencia en Asunción, mucho más, cuando se acerca el momento de darle certezas a la disputa del principal torneo de la casa que es nada menos, que la Copa América, el más ancestral de los campeonatos de selecciones que se disputan en el planeta futbol y que ya fuera reprogramado el año anterior.

La coyuntura no parece aliarse para que todo se desarrolle según este nuevo programa y la postergación de la nueva ventana de las Eliminatorias Sudamericanas, por las restricciones de las ligas europeas para ceder los futbolistas, suma otro elemento que aturde al principal nivel de decisiones dirigenciales del Cono Sur.

Si por otro lado seguimos la evolución de la Pandemia en Europa, continente de referencia para estas disciplinas e inspirador del cambio de rumbo de la Confederación Sudamericana a formas más exitosas de comercialización de sus productos, veremos con preocupación, que la UEFA tampoco puede rubricar las fechas para la disputa de la Eurocopa, sin que contemple en esta dilación ante el embate de nuevas mutaciones del Covid_19, desplazar ese horizonte al próximo año.

En consecuencia, la programación de estos eventos de compleja articulación por el movimiento de los planteles y otros protagonistas de la organización en cada partido, ya son una expresión de deseo mas que una convicción; todo esto ya no está en manos de la dirigencia del fútbol en ninguna parte del mundo…



UN LARGO REPOSO PARA LA SELECCIÓN ARGENTINA

Hace un tiempo presentamos el calendario de partidos al que debería someterse el combinado albiceleste en este año, con un vinculo intenso con los primeros meses del 2022; la cuenta era (ya está alterada por las circunstancias) inédita en cantidad de juegos en lo que podemos llamar año calendario, al sumarse los partidos de las distintas ventanas de las Eliminatorias y su combinación con la Copa América y los Juegos Olímpicos en la modalidad de Sub 23, habilitando este reglamento, a muchos de los nuevos valores que Lionel Scaloni esta utilizando en esta etapa de renovación, a ser también convocados.

Ya podemos hablar de una cuenta desactualizada al conocerse hace unos días que Conmebol, por sugerencia de FIFA, postergó las fechas 5ta y 6ta del programa de partidos para la clasificación al Mundial de Qatar y que dichas jornadas, pasarán a jugarse en la primera semana de junio, que a su vez, será el preámbulo del arranque previsto para el torneo sudamericano de selecciones.

Como se observa el fixture se va arrinconando peligrosamente hacia un futuro incierto, donde el margen de maniobra para otras postergaciones, es insignificante; de acomodarse los factores sanitarios, algo así como una alineación de planetas, los equipos de nuestro continente, deberían disputar a partir de junio, 14 partidos por Eliminatorias, mas 4 de la fase de grupo de la Copa América en la que clasificarán 4 de 5 por zona, es decir, que la mayoría seguirá jugando las fases siguientes y solo para reflejar lo apretado de un calendario casi absurdo, los finalistas acumularán 7 presentaciones que sumadas a las de la ronda de clasificación al Mundial, lleva la cuenta a 21 partidos, sin contar aquí por supuesto, los jugadores que viajen a Tokio posteriormente.

No resulta fácil se optimista con este panorama de restricciones y de incertidumbre, una combinación que está poniendo al límite estos sistemas y que, en todo caso, ya instala en el seno de los distintos despachos de poder, el desafío de revisarlo todo para ajustarlos a una realidad imperativa.

¿Y si se toma como referencia la Copa América para la clasificación al Mundial, como un hecho excepcional y de buen sentido?

Una idea que aliviaría toda la logística futura en medio de la Pandemia, pero que claro, terminaría de arruinar las arcas de todo el mundo del fútbol…