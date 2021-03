"Lo noté nervioso" Deportes 15 de marzo de 2021 Redacción Por TEVEZ

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El delantero de Boca, Carlos Tevez, consideró ayer que el empate 1 a 1 de este domingo frente a River "no es un buen resultado" para el conjunto de La Ribera, que tuvo que "liquidar antes" el partido en el que notó "nervioso" al elenco de Núñez.

"Me voy con calentura porque hicimos un gran partido y nos empataron en nuestro mejor momento, lo teníamos que liquidar antes", señaló Tevez en declaraciones a ESPN luego de la finalización del Superclásico.

En esa línea, añadió: "Ellos tuvieron los primeros minutos la pelota pero no llegaban, hasta que empezamos a dominar y vino el penal. Tuvimos dos o tres contragolpes donde no lo liquidamos".

"Fueron todas equivocaciones de nosotros, los últimos dos clásicos cometimos errores no forzados por no tener la cabeza fría. No tenían mérito para empatarnos el partido", indicó.

"Lo teníamos controlado, River no encontraba el lugar ni la forma para poder quebrarnos y veía en ellos un nerviosismo que nunca lo había visto. No hacían diferencias, no progresaban y salvo la última, que fue un rebote en (Carlos) Izquierdoz, no tuvieron jugadas de gol", destacó el delantero con pasado en la Selección argentina.

"Si no era River el rival, creo que no jugaba, que no arriesgaba de esa manera", concluyó el experimentado atacante de Boca.