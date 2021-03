"Ninguno supo cómo ganarlo" Deportes 15 de marzo de 2021 Redacción Por GALLARDO

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El entrenador de River, Marcelo Gallardo, sostuvo ayer que el empate 1 a 1 en el Superclásico con Boca "fue justo" porque "ninguno de los dos equipos supo cómo hacer para ganarlo", al tiempo que consideró que la ausencia del colombiano Edwin Cardona facilitó el juego para el "Xeneize".

"Me parece justo por la cantidad de situaciones de gol para un lado y para el otro, en momentos diferentes del partido, que no me pareció bueno ni con lucidez. Fue un encuentro de poca claridad", señaló Gallardo en diálogo con ESPN.

Además, manifestó: "La primera media hora nosotros tuvimos intención de tomar el dominio de la pelota, el control del terreno. Al partido le hubiese venido mejor la presencia de Cardona, porque a ellos les permitió meter un central más y estar más cómodos desde su posición defensiva. Esperaron su momento, que fue en el que hicieron el gol".

"Boca es un equipo que con espacios es peligroso, tuvieron dos situaciones claras para convertir y no lo lograron, después empatamos, nos quedamos con un hombre más pero se terminó emparejando con la expulsión de (Milton) Casco. Ninguno de los dos equipos supo cómo hacer para ganarlo", añadió el "Muñeco".