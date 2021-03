Tomás Baroni: sensaciones muy molestas Deportes 15 de marzo de 2021 Por Martin Ferrero El Bocha analizó la derrota de la Crema en San Juan, su salida a pocos minutos del final y la acción que terminó quebrando el partido a favor de San Martín. El defensor mostró autocrítica: "No hicimos el partido que planeamos".

FOTO ARCHIVO TOMÁS BARONI. / El Bocha volvió a jugar en la Crema tras su paso por el fútbol del ascenso de España.

Atlético de Rafaela no tuvo el debut soñado en la temporada 2021 de la Primera Nacional y el análisis va un poco más allá del 2-4 vs San Martín en San Juan. “Nos quedamos con sensaciones muy molestas, porque si bien sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, somos conscientes que no hicimos el partido que planeamos”, analizó Tomás Baroni con La Opinión, y agregó: “Nos podríamos haber traído un punto”.

A los 85 minutos de partido el ‘Bocha’ sufrió un fuerte calambre que lo sacó del partido y tras su salida, la jugada polémica en la que el ‘Santo’ no tuvo consideración alguna en devolver la pelota (Sara la había tirado al lateral para que atiendan a Baroni) y el 3 a 2.

“Es una mezcla de calentura e impotencia, porque hice todo lo posible para poder seguir y lamentablemente no lo pude hacer y encima encuentran el tercer gol cuando el partido estaba prácticamente cerrado”, y sumó: “Lo bueno que en el fútbol siempre hay revancha y ojalá se haga justicia cuando nos volvamos a enfrentar contra ellos acá”.

Cuando San Martín se le animó evidenció las falencias defensivas de la Crema, punto clave a trabajar en la semana para encontrar, lo más rápido posible, el mejor funcionamiento. Al respecto, Baroni contó: “Si bien no tenemos mucho tiempo juntos y recién nos estamos conociendo, en la semana estamos trabajando mucho para mecanizar el juego defensivo que le gusta al cuerpo técnico”.

En enero de 2020 Baroni, que se venía de recuperar de una rotura de ligamentos cruzados de rodilla derecha (sufrida en marzo de 2019) renovó su vínculo con Atlético y emigró a préstamo a la tercera de España. De la mano de Hugo Issa, ex asesor deportivo del elenco rafaelino, el defensor arribó al Loca Deportiva, con el cual a la postre lograra el ascenso. Cuando la pasada temporada estaba finalizando el Bocha volvió a barrio Alberdi y el viernes tuvo su reestreno.

“La verdad que muy contento por volver a jugar en Atlético, y si bien hacía mucho que no jugaba un partido oficial me sentí bien en lo físico teniendo en cuenta que fue un partido muy intenso y con bronca por haber tenido que salir faltando muy poco”, indicó.

En relación al plantel que se conformó, para pelear por uno de los dos ascensos que tiene en juego la categoría, Baroni apuntó: “Lo que te puedo decir del plantel, lo más importante de todo es que se formó un buen grupo. Creo que es la clave para lograr cosas importantes. Los que llegaron se adaptaron rápido porque la mayoría tiene experiencia y eso nos sirve mucho también”.

El próximo viernes, 17.10hs, Atlético recibirá en el Monumental a Villa Dálmine, encuentro que marcará el debut del conjunto albiceleste como local en la temporada 2021 de la PB, en la zona B. Sobre ello, Tomás Baroni remarcó: “Tenemos que empezar ganando en casa y tratar de que la mayor cantidad de puntos queden en Rafaela, y cuando vamos de visitante tratar de sumar”.