Inauguraron obras en el teatro Kadima

En un parte de prensa difundido desde la oficina del senador Felipe Michlig se hizo saber que en el atardecer del pasado sábado, en la localidad de Moisés Ville, durante un acto presidido por el titular de la Comuna, Gustavo Barceló, quien recibió al presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz y el senador Provincial Felipe Michlig se inauguró la puesta en valor del tradicional teatro Kadima declarado patrimonio histórico provincial.

Miguel Lifschitz al momento de ser invitado a brindar unas palabras, agradeció a todas las autoridades departamentales y reflexionó que “es un gran gusto que podamos estar celebrando este momento tan importante. Un homenaje a los pioneros, aquellos que llegaron hace mucho más de un siglo a estas tierras y en circunstancias en donde las cosas no eran para nada fáciles, pero con mucho esfuerzo y con muchas ilusiones fueron contribuyendo a lo que tenemos en este y tantos otros pueblos de la provincia de Santa Fe. Un homenaje a la colectividad judía como la de Moisés Ville, Monigotes y Palacios, pero también otras colectividades hermanas, españoles, italianos que llegaron a poblar Santa Fe. La verdad que esa Santa Fe, ese espíritu santafesino que nos viene desde la historia es la Santa Fe que nos gusta, la Santa Fe a la que se refería Gustavo y Felipe, la Santa Fe del trabajo, del progreso, el mérito, del encuentro, la solidaridad y el diálogo; la Santa Fe que mira adelante y que mira al futuro”.

“Es importante que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional tengan una mirada federal, tenga una mirada hacia el interior, porque no todo ocurre en las grandes urbes, ocurren también en el interior de los pueblos más pequeños y en ciudades intermedias, ahí se genera riqueza y hay que brindarles mejores condiciones. Por eso necesitamos un plan de infraestructura de mediano y largo plazo porque las obras nunca pueden ser caprichos y depender de la buena o mala voluntad un gobernador o un ministro. Hay que priorizar aquellos lugares que tienen mayores carencias y que tienen mayores necesidades, con criterio equitativo”.



“Está obra es una caricia al Alma”



Por su parte el senador Michlig, entregó la declaración de interés Provincial de la Cámara de Senadores y en su discurso dijo que “sentimos un gran orgullo por Moisés Ville que nos representa en todas las latitudes. Agradecer a todos los presentes en este día histórico, que en momento de pandemia y de recesión se haya podido terminar esta obra que es una caricia al alma, es mérito sobre todo del Presidente Comunal y su gabinete, de aportes que llegaron del exterior, de los trabajadores comunales y de la empresa, en fin, de la comunidad en general”.

"Nosotros estamos aquí para reafirmar el compromiso del trabajo conjunto para continuar avanzando con más obras, para seguir peticionando ante el gobierno provincial, para que atienda tantas demandas de la región y que no solo guarden el dinero en plazo fijo. Aquí tenemos muchos dirigentes como el exgobernador con otra mirada y por eso -por ejemplo- se hizo realidad la ruta de Moisés Ville hasta la RN34 y esta obra misma”.



“Con esfuerzo, compromiso y absoluta transparencia”

Gustavo Barceló, luego de dar la bienvenida a todos los presentes, expresó que “es una noche de regocijo para mí, de cerrar una etapa muy significativa. Esta puesta en valor es muy importante para nuestro pueblo porque nos proyecta al mundo".

"El emblemático teatro Kadima, hoy se renueva con obras múltiples en secretaria, en la cocina, en los sanitarios, en la estructura general del salón, el archivo, el escenario, en los balcones y la fachada que hace que luzca tan hermoso como lo estamos viendo”. “Esto se hizo con esfuerzo, con mano de obra local, compromiso y absoluta transparencia, dando cuenta que los fondos recibidos fueron invertidos en su totalidad para este fin”, agregó.





“Hoy es momento de festejo y agradecimiento”



Judith Blumenthal, presidente de la kehila (comunidad) Moisés Ville, expresó que “finalmente podemos decir tarea cumplida. Para todo hay un tiempo, hoy es tiempo de festejar y agradecer, especialmente a todos los que hicieron posible que esto sea una realidad; al Ing. Lifschitz que firmó el decreto N° 2617 para hacer posible esta restauración; al senador Michlig por haber gestionado nuestro pedido y al Lic. Barceló por haber sido el nexo”.

Daniel Steinberg mencionó que “esta paradigmática sala llena de orgullo a todos a tal punto de ser considerado monumento histórico provincial. Esta Sala venida a nueva con toda su historia es una rampa de lanzamiento para el futuro del arte”.



Presentes



Durante la ceremonia también se destacó la presencia de los diputados provinciales Marcelo González, Pablo Farias, el senador suplente Edgardo Martino; los intendentes Alejandra Dupouy (Ceres), Hugo Boscarol (Suardi), Horacio Rigo (San Cristóbal; Judith Blumenthal y Daniel Steinberg (DAIA), los concejales Pablo Bonacina y Juan Ignacio Capovilla; los dirigentes María Paula Salari, Pablo Doro, Omar Martínez, Pablo Seghezzo; los Presidentes Comunales Claudio Cuaranta (Constanza), Marcos Clausen (Colonia Ana), Marcelo Gerosa (Monigotes), Roque Ferreyra (Huanqueros), Felipe Viera (Las Avispas), Fernando Nievas (Santurce), Lucas Bussi (Palacios), Hugo Franck (Col. 2 Rosas y La Legua), Héctor Barbaglia (Ñanducita), Miguel Ángel Barbero (La Lucila), Christian Suanes (Capivara) y Mauro Gilabert (Humberto Primo), miembros del gabinete comunal, demás representantes de instituciones y público en general.





Breve reseña histórica



El Edificio Histórico Provincial Salón Teatro y Biblioteca "Kadima" fue inaugurada el día 21 de octubre de 1929, con un gran concierto que contó con la presencia de la soprano Rita Kitena, de la ópera de Moscú, y luego de ello fue sede de diversas actividades culturales como cine, teatro, coros, conciertos, entre muchas otras.

La palabra Kadima, en hebreo, significa "Adelante". Dicha Sala es una construcción emblemática de la localidad, que ha merecido el reconocimiento de la Universidad Nacional del Litoral y de la Provincia, declarando Patrimonio Histórico Provincial, por su calidad constructiva y su estructura arquitectónica. Actualmente, gran cantidad de turistas extranjeros y nacionales visitan la misma, al igual que las sinagogas y el cementerio de la localidad, por los antecedentes históricos de las colonias judías que se asentaron en la región.