Maximiliano Guerra criticó el uso del lenguaje inclusivo

Maximiliano Guerra está en contra del uso del lenguaje inclusivo y decidió expresar su posición a través de su cuenta oficial de Twitter. El reconocido bailarín copió un texto que circula en las redes sociales desde hace un tiempo relatando una anécdota y generó un revuelo entre sus seguidores con voces a favor y otras en contra.

“Fui a una oficina a realizar un trámite, en el vidrio había un cartel que decía: ‘Todes les abuelites serán atendides pronte (¿lenguaje inclusivo?). No me gustó y comencé a hablar con lengua de señas, obvio, no me entendían. Llamaron a otra empleada, tampoco entendía nada”, publicó el exparticipante del Bailando en un hilo de Twitter.

Luego, Maximiliano agregó: “Saqué mi tablet y escribí en braile. Menos. Entonces hablé: ‘Perdone señorita pero eso es inclusión: poder entender lengua de señas, saber braille, tener rampas para sillas de ruedas, alguien para ayudar a personas con muletas, bastones’”.

“Mientras hablaba, otra empleada fue y sutilmente sacó el cartelito. Eso es inclusión. Lamento si muchos de ustedes no están de acuerdo, pero el idioma español es tan rico que no merece esta payasada”, manifestó Guerra. Además, aclaró: “Yo lo copié, si pensás igual, hacé lo mismo. Sí a la verdadera inclusión”. Por último, publicó el precio de una pizarra y un punzón para escritura en braille y manifestó: “¡Aquí va!, disfruten”, publicó teleshow.

“A mí me sorprendés. Te tenía una persona aperturista y entendido de la importancia de la cultura, sus improntas, su devenir, su derrotero. Una persona capaz de ver más allá y no alguien enojado, irónico y sin sentido del contexto histórico que estamos viviendo. Es una pena”, le contestó uno de sus seguidores. Mientras que otra persona opinó: “Muy bien Maximiliano, me indigno cuando veo u oigo palabras ‘inclusivas’. ¡Es tan rico nuestro idioma! Hablando en castellano, ¡es una bolu... atómica lo que hacen!”.

“Totalmente de acuerdo con vos. Ni siquiera saben cómo usarlo... ‘pronte’ es ‘pronto’... Si no hay respeto por la diversidad de pensamiento la inclusión no existe. Una palabra global usada para una particularidad: el género. Sería ‘lenguaje de inclusión de género’... triste”, afirmó un usuario. También un seguidor publicó: “Tenés que analizar más globalmente y ver que en la Real Academia Española la mayoría de los miembros son hombres, cristos, ortodoxos y conservadores y solo hay una mujer. Son 6 hombres y una mujer...”.

Por otra parte, Guerra ha usado sus redes sociales para manifestarse en contra del manejo que el gobierno nacional está haciendo de la pandemia del coronavirus. Además, está incursionando en la política. Así lo anunció en una entrevista con Antonio Laje en el programa de América Antes de mañana: “Estoy trabajando en política activa. Estoy al lado de Pato Bullrich porque creo que necesitamos que todos aportemos algo para poder cambiar las cosas”, señaló Guerra. Al ser consultado si aceptaría integrar una lista para ocupar un cargo público, respondió: “Si mi lugar para poder ayudar es tener un cargo, quizás. Pero no sé, eso es el futuro”.