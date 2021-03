Rafaela formará parte de un documental sobre la pandemia Locales 15 de marzo de 2021 Redacción Por La semana pasada estuvieron en la ciudad integrantes de Conicet y Tec Tv quienes vinieron a filmar parte del documental “Coronavirus, los rostros de la ciencia”, que se podrá ver en mayo y que contará el año de pandemia, con los aportes que la ciencia y la tecnología generaron ante esta crisis sanitaria. Grupo Inbio, Unraf y el hospital serán parte de esta producción.

FILMACION. Marco Francesconi, presidente de Grupo Inbio.

El miércoles y jueves pasado un equipo de Conicet y Tec Tv estuvieron en Rafaela, filmando parte del documental que están produciendo y en el que contarán distintas historias que se gestaron en un año de pandemia en distintas ciudades del país. El objetivo será mostrar a esos actores invisibilizados, que posibilitaron con sus aportes enfrentar la pandemia de una mejor manera. En nuestra ciudad mostrarán como la articulación entre Grupo Inbio, Unraf y el hospital Jaime Ferré, permitieron en tiempo récord idear un ciclador y lograr la habilitación correspondiente por parte de la Anmat.

El director y guionista del documental, Hernán Lentini, explicó que “la visita aquí en Rafaela es por el motivo que estamos terminando ya de grabar un documental que si bien no es una cronología relata cronológicamente un año de pandemia, trata sobre los desarrollos tecnológicos y científicos que se han realizado durante este año en distintos puntos del país, y una de las ciudades elegidas para esta última etapa fue Rafaela, por el desarrollo qué fue financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y qué es el ciclador de resucitador, que ha llegado al hospital de esta ciudad en reemplazo de los respiradores en una época donde parecía que iban a saturar las camas en todos los hospitales al principio de la pandemia y no se llegaba a tiempo a fabricar respiradores, mucho menos a importar, ya que a nivel global no había insumos. Es claramente uno los desarrollos que hemos elegido retratar”.

El documental es una coproducción entre Tec Tv que es el canal del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conicet documental y el área de prensa del Ministerio y se filmó en Río Negro, Salta, La Rioja, en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y en otras tantas ciudades de la República Argentina.

Lentini contó que “el documental es una película de aproximadamente 70, 75 minutos y tenemos estimado estrenar en mayo y lo que muestra básicamente es los rostros aparentemente invisibles detrás de cada proyecto desarrollo científico-tecnológico. Lo que intentamos mostrar es a esa gente que le puso el cuerpo y le sigue poniendo el cuerpo a la pandemia, trabajando todos los días, sábados, domingos y feriados y es para nosotros mostrar y darles un reconocimiento a todos esos trabajadores esenciales que hacen cosas que generalmente no salen en los grandes medios de comunicación. Ese es nuestro objetivo”.



AGRADECER TODO EL

ACOMPAÑAMIENTO

Una de las cosas positivas que seguramente dejará esta pandemia, es la capacidad de potenciar acciones en equipo ante la crisis, demostrando que la articulación da sus frutos. Marco Francesconi, presidente de Grupo Inbio, manifestó: “La verdad que muy conforme y satisfecho por haber logrado primero el proyecto del ciclador automático de resucitador y haber logrado la aprobación de Anmat para que las entidades sanitarias puedan llegar a utilizarlo en caso de que sea necesario. Además muy contento de estar participando hoy en un documental de una coproducción entre Tec Tv y el Conicet y recordando que es un desarrollo que se consiguió a partir del trabajo entre Grupo Inbio y la Universidad Nacional de Rafaela, junto con el apoyo de muchas empresas privadas que aportaron su parte, de médicos del hospital de Rafaela que colaboraron en la parte de asesoramiento médico”. “Es importante poder agradecer a todas las personas que en su momento pusieron su buena voluntad y predisposición para que esto se puede hacer realidad, ya que realmente era un trabajo en un muy corto plazo, muy complejo y que se pudo plasmar con éxito, para poder colaborar fundamentalmente con los pacientes que tuvieron Covid y estuvieron en una situación compleja y obviamente para los que lo necesitan de aquí en adelante. Nuestra idea es siempre trabajar para tratar de mejorar en lo que corresponde a nuestra área qué es el área de la tecnología aplicada a la salud”, puntualizó Francesconi.