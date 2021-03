Docentes públicos inician paro de 48 horas y la Provincia podría dictar una conciliación

Mientras las escuelas privadas inician las clases hoy -ver aparte-, este lunes 15 de marzo, AMSAFE, que optó por otra decisión a la de SADOP en el plenario realizado el último miércoles, comenzará un paro docente por 48 horas. De esta manera, las clases en este sector se pondrán en marcha el próximo miércoles. Es que al no aceptar la oferta del gobierno provincial, en una decisión bastante reñida y pareja, y que implicaba un aumento del 35% dividido en 3 segmentos, el 18% en marzo, el 8% en julio y el 9% en septiembre, y no recibir otra propuesta superadora, esta medida de fuerza continuará con otra huelga los días 23 y 25 de marzo, sumado al feriado del 24 de marzo entre medio en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Según el comunicado difundido la semana pasada por AMSAFE, expresa que exige "el mejoramiento de la propuesta paritaria por lo cual convocamos al conjunto de los trabajadores de la educación a llevar adelante el plan de lucha resuelto democráticamente".



SE RECURRIRA A TODOS LOS

MECANISMOS LEGALES

Mientras tanto, este domingo, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, sostuvo que "la provincia de Santa Fe recurrirá a los mecanismos legales que estén a su alcance para garantizar la educación en el territorio provincial". "Si bien la Ley de Paritaria no prevé el instrumento de la conciliación obligatoria, si faculta a la cartera laboral para instar la intervención de la Comisión Federal de Mediación", informó el titular de la cartera laboral.

Asimismo, el funcionario provincial indicó que "mañana lunes comienza el ciclo lectivo y muchos docentes van a ir a las aulas no obstante el paro decidido por un sector de AMSAFE. De hecho SADOP, que nuclea a los privados, aceptó la propuesta del Gobierno y en ese ámbito la asistencia a las aulas será total". Además, Pusineri agregó que confía en que esta misma semana "se dejen sin efecto las medidas de fuerza y en tal sentido advirtió que ya se encuentran dispuestos los mecanismos para solicitar la intervención de la Comisión Federal de Mediación. La ley habilita al Ministerio de Trabajo para recurrir a la mediación de la Comisión Federal, que integran los Ministerios Nacionales de Educación y Trabajo y los gremios nacionales". El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, destacó que "el dialogo está garantizado y de hecho sostenemos y reinvidicamos el espacio de la negociación, pero también tenemos una responsabilidad que es garantizar la educación para lo cual se llevarán adelante todas las medidas que le ley prevé para este tipo de situaciones, esperando no tener que llegar al descuento de haberes por los días de clases que se pierdan."

Para finalizar, Pusineri afirmó que "se encuentra predispuesto todo aquello que hace a la salud y seguridad de educadoras, alumnas y alumnos".