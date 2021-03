Viotti, a favor de la creación Locales 15 de marzo de 2021 Redacción Por El concejal de Cambiemos opinó acerca del proyecto presentado por el intendente Luis Castellano ante el gobierno provincial, para la creación de la Escuela de Policías en la ciudad. El edil dijo que “es un proyecto que teníamos dentro de nuestra plataforma electoral en la campaña del 2019”.

La noticia acerca de la posibilidad de que se cree en Rafaela la Escuela de Policía, a partir de las gestiones realizadas por el intendente Luis Castellano ante el gobierno provincial, generaron a priori buenas repercusiones en la oposición.

El concejal de Cambiemos, Leonardo Viotti, expresó estar totalmente de acuerdo con la creación de la Escuela de Policías, y señaló que “es un proyecto que teníamos dentro de nuestra plataforma electoral en la campaña del 2019 y pensábamos potenciar desde la intendencia”.

“Es importante trabajar en la formación de nuevos recursos para la seguridad, con personas de Rafaela y la región, que permita incorporar a la fuerza más rafaelinos y vecinos de las localidades cercanas. Nadie conoce más a nuestra ciudad que un rafaelino, que nació, creció y desarrolló su vida en nuestras calles, que conoce y entiende a su gente”, afirmó el edil.

Asimismo, Viotti manifestó que “la descentralización permitirá a muchos interesados sumarse a la filas de esta institución, quienes hoy no pueden ir a estudiar esta carrera al sur provincial que es donde se dicta, lo que implica una posibilidad laboral para muchos de nuestros jóvenes, en un momento donde la necesidad de trabajo es grande debido a la crisis que nuestro país atraviesa”.

“Para que el proyecto realmente de resultados, necesitamos trabajar en la vocación de la profesión, que no sólo se vea como una salida laboral, sino que necesitamos sumar personas que sientan el deseo de cuidar a nuestros vecinos, de hacer una ciudad más segura, de no corromperse ante las tentaciones que este tipo de trabajo muchas veces presenta”, consideró. Y agregó: “Lo propusimos hace tiempo, hoy está la posibilidad de concretarlo, cuentan con nuestro apoyo”.