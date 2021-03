Pichetto "Presidente 2023" Nacionales 15 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto continúa con el armado de su fuerza política, a la que bautizó "Alternativa Republicana Federal" y está decidido a no ser candidato en las próximas elecciones para seguir trabajando de cara a 2023, año en el que tiene intención de postularse a presidente dentro de una interna opositora.

Si bien entró a Juntos por el Cambio solo y gracias al puente que le tendió el entonces presidente Mauricio Macri, Pichetto está convencido de que existe un importante sector peronista que no se identifica con el Frente de Todos y, mucho menos, con el kirchnerismo.

Con esa premisa, que durante más de una década manejó los hilos del Senado de la Nación está decidido a reclutar a todos los "peronistas sueltos" con el objetivo de darle volumen a su fuerza política.

La intención del dirigente rionegrino es, entonces, pensando en 2023, sentarse a discutir en una mesa de cuatro patas en las que él sea el máximo representante de una de ellas: el PRO, la Coalición Cívica, el radicalismo y el peronismo federal.