Rossi ganó la carrera Clasificatoria

El piloto bonaerense Matías Rossi (Toyota Corolla) inició ayer de la mejor manera la defensa del título de campeón del Súper TC 2000 al ganar la carrera clasificatoria de la primera jornada, que se celebra este fin de semana en el autódromo porteño "Oscar y Juan Gálvez". Detrás de Rossi llegaron el tandilense y subcampeón Leonel Pernía (Renault Fluence), que había logrado la primera pole position de la temporada, y el mendocino Julián Santero (Toyota).

Completaron las primeras diez posiciones Damián Fineschi (Fluence), el brasileño ex F1 Rubens Barrichello (Toyota), Franco Vivian (Toyota), Marcelo Ciarrocchi (Citroen), Facundo Ardusso (Honda Civic), Matías Milla (Renault) y Juan José Garriz (Citroen).

Rossi partió mejor en la largada, donde adelantó a Pernía para no moverse más de la primera posición, que mantuvo pese al reclamo formal del equipo Renault, que interpretó que se adelantó previo al momento permitido reglamentariamente.

En el circuito 8 del autódromo porteño, el de Del Viso recorrió los 25 minutos más una vuelta de 3.380 metros con un tiempo de 27:30.311, con una ventaja de 2.219 sobre Pernía y de 2.314 contra Santero.

"Fue una largada que la voy a guardar, porque pasarlo a ‘Leo’ ahí es muy difícil. Es un gran largador. Entiendo que largué perfecto y él, con una leve demora. Eso fue determinante para poder ganar", opinó Rossi sobre la maniobra que, finalmente, le dio la victoria.

En declaraciones a Carburando, Pernía se quejó por esa situación, que le quitó la posición de privilegio: "Me sorprendería si no lo sancionan. Es un intento de adelantarse. Si el auto del costado larga a un poquito más de velocidad y hace el efecto que hizo el auto de Rossi, es porque viene más rápido y yo al límite de la velocidad".

Lo cierto es que este domingo a las 12:00 será la primera final de la temporada de la segunda categoría en importancia del automovilismo argentino, que tendrá una grilla integrada de la misma manera en que finalizó la Clasificatoria.

El gran ausente en los primeros puestos será el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet) -ganador de la última carrera de 2020-, quien había hecho el mejor tiempo en los entrenamientos del viernes, pero en la clasificación se despistó y en la Clasificatoria largó y terminó último, por un problema en la rueda trasera.

Esta temporada, la principal novedad del Súper TC 2000 es la implementación del novedoso "Push to Pass", "un sistema que le otorga potencia adicional al impulsor, por un lapso de tiempo determinado mediante un cambio en el mapeo del motor. En este caso, el extra será de 40HP", según explicó oficialmente la categoría en su web oficial.

"Tal como se utiliza en distintas divisionales del automovilismo mundial, este dispositivo está limitado por el número de accionamientos y también por el período en el cual está inhibida su utilización", completó.



EN CLASIFICACION

Pernía, con el Renault, había señalado un tiempo de 1m19s688, a 152,695 Km/h., en la clasificación para su mejor vuelta en el Circuito "8" y consiguiendo aventajar a los Toyota Corolla del campeón Matías Rossi (a 0s041) y Julián Santero (a 0s082), respectivamente.



PROXIMAS FECHAS

Este fin de semana, y el que viene, el Súper TC2000 disputará las dos primeras fechas del calendario que contará con 12 citas. Y de a poco, se van confirmando los restantes escenarios. En el “Gálvez”, la categoría anunció que Alta Gracia y San Nicolás serán los compromisos del 11 de abril y 2 de mayo, por las 3° y 4° fechas, respectivamente.