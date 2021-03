CRAR tuvo sus primeros movimientos amistosos Deportes 14 de marzo de 2021 Redacción Por RUGBY

FOTO DIARIO UNO SANTA FE PARA TOMAR RITMO. CRAR sacó conclusiones positivas de los primeros ensayos.

Luego de un año de haber disputado sus últimos partidos (en aquella ocasión en 2020 había sido en Córdoba, también de forma amistosa), el Círculo Rafaelino volvió a jugar en el marco de un triangular preparatorio que se desarrolló este sábado en el predio de La Salle, en Cabaña Leiva, junto al local y a Santa Fe Rugby.

El plantel del Head Coach Quique López Durando empezó a transitar de tal modo una etapa más intensiva dentro de la pretemporada, frente a rivales que ya habían tenido un anterior cotejo para ir tomando ritmo.

En el primer partido el elenco Verde cayó por 19 a 0 ante Santa Fe RC, luego el propio elenco santafesino se impuso a La Salle por 21 a 0, y finalmente empataron 7 a 7 CRAR y La Salle. El juvenil Pedro Rubiolo anotó el try rafaelino, convertido por Pablo Villar.

El plantel de primera división que disputó los encuentros estuvo compuesto por: Matías Rocchi, Jonatan Viotti, Daniel Espíndola, Martín Zegaib, Ignacio Seen, Guillermo Bulacio, Pedro Rubiolo, Manuel Mandrile, Juan M. Imvinkelried, Mariano Ferrero (c), Esteban Appó, Benjamin Acosta, Pablo Villar, Juan Nicolás Imvinkelried, Franco Sabellotti, Leonardo Sabellotti, Francisco Fuglini, Mateo Villar, Gastón Zbrun, Juan Ghizzoni, Santiago Gutman, Gian Allasino y Andrés Passerini.

En Reserva, CRAR cayó por 36 a 0 con Santa Fe Rugby y 5 a 0 ante La Salle.

No obstante, la principal intención del cuerpo técnico es darle 60 minutos de actividad a todos los jugadores y en ese contexto las sensaciones fueron positivas.