Mientras entreno me divierto Deportes 14 de marzo de 2021 Por Marcelo Borio Leer mas ...

Hoy quiero hacerles una pequeña introducción para que puedan entender esta nota como si fueran ustedes mismos los actores protagónicos.

Cuando un usuario viene al gimnasio, plantea los objetivos desde el minuto uno en la primera charla mantenida, donde prima una serie de preguntas para saber dónde estamos parados. Es una especie de entrevista formal para que el alumno se sincere y explique que deseos tiene, como un porqué y, para qué vamos a entrenar, a parte de saber un poco de sus orígenes deportivos, dificultades, cosas a tener en cuenta, entre tantas preguntas que el entrenador debe saber. (créanme que, si no hay un deporte detrás, los objetivos muchas veces son similares, pero los problemas que tenemos que afrontar los entrenadores, no juegan la misma carta, o suerte para ponerlos a todos en la misma bolsa y listo, prender la batidora y ya está, hicimos licuado).

Entonces, desde un lado del escritorio, uno formula preguntas y debe discernir las respuestas, algo así como leer entre líneas como sentido común. Y del otro lado, debe ponderar el sincericidio para mejor formulación de estrategias al momento de confeccionar una planificación, pero…, antes debemos pasar por un método de trabajo.

Y aquí esta el comienzo de la nota: (entrenador y alumna nueva).

El entrenador le comunica su método: entrenar todos los días hábiles sine qua non (como trabaja en una universidad debe entender) o sea, es indispensable la asistencia para llegar al objetivo, cumplir para que suceda, porque es necesario, simple, sine qua non. Asistencia perfecta.

Si falta dos días de cinco, matemáticamente dos quintas partes, no logra sus objetivos (y perdónenme por ser reiterativo, es para entender, no crean que no me doy cuenta).

Porcentualmente demoramos en vez de diez meses de gestación, trece meses (en la primera etapa) y rogando no se atraviese otro inconveniente en el camino. Por ende, el destino es el objetivo, y…, el destino final en un gimnasio es infinito. En serio, es infinito, siempre hay algo nuevo por cumplir o pulir.

Sinceramente, espero de esta nota, que reflexionen como quieran. Porque a quien va destinada, entrena muy bien, tiene claro su objetivo y sus propias falencias, y prefiero enfatizar sus grandes sacrificios, su plena convicción, y también, al grupo (humano primero) donde ella es parte y quien suscribe también. Tiempos atrás, el levantamiento de pesa como un todo, era muy solitario, hoy en día, los grupos juegan un lindo rol en lo colectivo, de contención, de auto superación dentro del grupo mismo, de aliento, de charlas y la linda distracción de bromear entre todos, de hacernos compañeros. Y entrenar por objetivos individuales dentro de un grupo armónico. De eso se trata.

Dichoso de entrenarlos, y…, para la mayoría que lee esta columna solo decirles, sigan entrenando donde mas cómodos se sientan, porque lo importante es entrenar, luego cumplir, y el titulo es mientras entreno me divierto. Disfruten. Saludos cordiales.

Apostilla: en un grupo de whatsapp interpeló diciendo: “escribilo en La Opinión así todos saben que falté” sus deseos son ordenes, para eso está el entrenador.