Gales, a un paso del título

El seleccionado de Gales goleó este sábado 48 a 7 al de Italia, en el estadio Olímpico de Roma, y quedó a un paso de ganar el tradicional torneo Seis Naciones de rugby. Los galeses lograron su cuarta victoria consecutiva y para alzarse con el torneo necesitan no perder el próximo fin de semana con Francia, con lo que igualarían a Inglaterra en el historial de máximos ganadores del torneo, con 39 títulos. Y en el caso de vencer los galeses obtendrían además el Grand Slam (vencer en todos los partidos) igualando también a Inglaterra que lo hizo en 13 ocasiones.

Gales fue implacable ante un seleccionado como el de Italia, que lleva seis años sin ganar un partido en el Seis Naciones, al punto que hace unas semanas circuló el rumor que serían dados de baja y reemplazados por Los Pumas.

Francia, el otro candidato, perdió ayer una gran chance al ser vencido por Inglaterra, en Twickenham, por 23 a 20 con un try a pocos minutos del final. Los franceses todavía tienen chances de ganar el título pero para eso deberán ganar sus próximos dos partidos en el Stade de France, el próximo fin de semana ante Gales y el 26 de marzo frente a Escocia, y al menos uno de ellos con punto bonus (marcar más de cuatro tries).

El partido con los escoceses fue postergado el 28 de febrero pasado por los 16 casos positivos de Covid-19 en el plantel galo, entre ellos el entrenador Fabian Galthié.

La cuarta fecha del Seis Naciones se completa hoy con el partido entre Escocia e Irlanda, desde las 12 (hora argentina).