Un nuevo superclásico en la Bombonera Deportes 14 de marzo de 2021 Redacción Por Boca y River, como el 2 de enero, vuelven a medirse en el estadio xeneize. Será el Interzonal por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional, a partir de las 18.

FOTO ARCHIVO NA PROTAGONISTAS. Sebastián Villa y Franco Armani volverán a estar 71 días después en otro superclásico.

Luego de un 2020 sin Superclásicos, Boca y River volverán a verse hoy las caras en la Bombonera por segunda vez en 71 días, cuando se enfrenten en un nueva edición del histórico cruce, en el marco del interzonal de la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. El encuentro se disputará desde las 18:00 en el estadio Alberto J. Armando, con el arbitraje de Facundo Tello -será su primer Superclásico oficial-, con Juan Pablo Belatti y Maximiliano Del Yesso como asistentes y la televisación de TNT Sports y Fox Sports Premium.

Hace poco más de dos meses, el pasado 2 de enero, Boca y River se midieron en el mismo escenario de este domingo y empataron 2 a 2 en un partido correspondiente a la Fase Campeonato de la Copa Diego Armando Maradona, que terminaría alzando el elenco de la Ribera.

Para el choque de este domingo, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo llega en alza tras el aplastante 7 a 1 sobre Vélez, resultado que renovó los ánimos "xeneizes" luego de las dudas dejadas en las presentaciones anteriores. Sin embargo, más allá de la contundencia mostrada en el estadio José Amalfitani, Boca, que tiene 8 puntos y está a uno de los líderes de la Zona B -Lanús, Independiente y Vélez-, probablemente no repetirá el equipo para jugar con River. En ese sentido, dos de sus principales figuras, Edwin Cardona y Carlos Tevez, sufrieron lesiones en las prácticas que los harán llegar con lo justo al partido o en el peor de los casos, no jugarlo.

Por el lado de River, el entrenador "millonario" Marcelo Gallardo parece tener todo más claro y, si bien optó por no revelar el once inicial, dijo este viernes en conferencia de prensa que ya definió el equipo en su cabeza.

Las siguientes son las probables formaciones: Boca: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz o Lisandro López y Frank Fabra; Gonzalo Maroni, Jorman Campuzano, Cristian Medina y Edwin Cardona; Sebastián Villa y Carlos Tevez. DT: Miguel Russo.

River: Franco Armani; Paulo Díaz, Jonatan Maidana, Robert Rojas; Milton Casco, Enzo Pérez, Fabrizio Angileri; Nicolás de la Cruz, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.



JUEGAN TAMBIEN HOY

San Lorenzo sigue con la cabeza puesta en la Copa Libertadores y prepara una formación alternativa, que incluirá el regreso de los hermanos Óscar y Ángel Romero, para visitar hoy a Banfield, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona A. El encuentro se disputará desde las 21:30 en el estadio Florencio Sola, con el arbitraje de Néstor Pitana y la televisación de TNT Sports.