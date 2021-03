Presentan plan integral que beneficiará a 1.000 pymes que exporten a China Suplemento Economía 14 de marzo de 2021 Redacción Por El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, junto al embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, y al embajador chino en Argentina, Zou Xiaoli, fueron los encargados de efectuar el lanzamiento del Plan de Cooperación con China.

FOTO TELAM ANUNCIO. Las autoridades durante el lanzamiento en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires.

El Gobierno presentó el Plan de Desarrollo Exportador a China, una estrategia integral con financiamiento, capacitación, y apoyo técnico al sector privado, que tiene como objetivos aumentar los envíos argentinos a ese país y de beneficiar a alrededor de 1.000 pequeñas y medianas empresas (pymes), con una inversión pública de $ 1.500 millones.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, junto al embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, y al embajador chino en Argentina, Zou Xiaoli, fueron los encargados de presentar el Plan de Cooperación con China.

"La apuesta de China por fortalecer el tamaño de su mercado interno y el poder adquisitivo de sus consumidores abre la oportunidad de aumentar y diversificar nuestras exportaciones", afirmó Kulfas. Precisó que "el intercambio bilateral entre la Argentina y China creció de aproximadamente US$ 2.000 millones en el 2000 a US$ 16.000 millones en 2019", y remarcó que el gigante asiático "es el segundo socio comercial del país, y en algunos meses de 2019 y 2020, se ha ubicado en el primer lugar".

El Ministro indicó que "en 2019, la Argentina exportó a China por US$ 6.800 millones, lo que representa aproximadamente el 10,8% del total de las exportaciones argentinas", y señaló que "a pesar de la pandemia, las exportaciones argentinas a ése país pudieron sostenerse durante 2020".



LAS HERRAMIENTAS

El Plan de Desarrollo Exportador a China implicará una inversión pública de $ 1.500 millones, en aportes no reembolsables para ayudar a la asistencia técnica de las pymes, y nuevas líneas de crédito para prefinanciar exportaciones que totalizan más US$ 10 millones, entre otros beneficios e iniciativas.

De esta forma, las pymes que exporten a ese país tendrán el beneficio del acceso a una línea de crédito en dólares, con un monto total a otorgar de hasta US$ 10 millones, a tasas subsidiadas, según se trate de nuevos exportadores, por hasta US$ 200.000 y al 4% anual; o de ya consolidados, por hasta US$ 300.000 y el 4,5%.

También se dispondrá de una línea en pesos, con un monto total de $ 500 millones, también con tasas subsidiadas, a través de cual las pymes podrán solicitar hasta $ 16 millones con el 27% anual, si es una nueva firma exportadora; o hasta $ 24 millones al 30%, si es "exportador frecuente".

El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), que tiene una sucursal en Rafaela, será el encargado de gestionar las dos líneas de crédito, en el marco de la cooperación de China con el Gobierno argentino. También habrá capacitaciones, seminarios y ronda de negocios para ayudar a potenciar las exportaciones argentinas al país chino.

Las rondas de negocios incluirán a los sectores de productos orgánicos, lácteos, alimentos para mascotas, bebidas e infusiones (jugos de fruta, yerba mate), carnes (vacuna, ovina, caprina, aviar y porcina), vinos, productos culturales, educativos y de diseño, y frutos secos.

Para Kulfas, "la nueva clase media china abre nuevas perspectivas no sólo por aumento de la demanda, sino también por el crecimiento de sus exigencias y expectativas". Al respecto, consideró que hay "oportunidades en el sector de carnes, dónde el comercio y las inversiones entre nuestros países están creciendo de forma acelerada".

"Por mencionar apenas un ejemplo reciente de este fenómeno, en 2020, el 75% del volumen exportado de carne vacuna se envió a China, lo que marcó un récord histórico", afirmó el Ministro, quien sostuvo: "Estamos presentando una agenda de cooperación bilateral que permitirá ampliar las enormes oportunidades que existen, y trabajar, junto al sector privado, para generar nuevos canales de comercio e inversiones, con el objetivo de abrir oportunidades para que nuestras empresas puedan posicionar sus productos en el creciente mercado interno de China".

Con plan el objetivo es que las pymes puedan acceder a mejoras en la productividad, adaptaciones productivas, desarrollo de herramientas comerciales y plataformas de comercio electrónico, certificaciones de calidad, y asesoramiento legal para obtención de registros y licencias.