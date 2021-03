La actitud Barat Suplemento Economía 14 de marzo de 2021 Por Guillermo Briggiler Conceptos de derecha y de izquierda, teoría económica e ideología según el particular enfoque del ministro Guzmán.

Utilizando el léxico del simpático Alex Caniggia vamos a decir que el ministro de Economía tiene actitudes barat. Y argumentamos lo que decimos contando, algo que seguramente muchos recordarán. El 22 de septiembre del año pasado, en momentos de presentar el presupuesto nacional, no en cualquier situación, sino al presentar lo que se llama “ley de leyes”, ya que dicha norma es la expresión fiscal y financiera del programa de gobierno a llevarse a adelante, donde constan todos los gastos del Estado y sus correspondientes fuentes de financiamiento; si ahí, en esa importante situación, el Ministro dijo, sin percatarse de que tenía el micrófono abierto y ante los ojos de la Nación, ahora voy a empezar a sarasear.

En la presente semana, dicho ministro justificó ante los alumnos de la universidad de Catamarca que hablar de sostenibilidad fiscal no es un concepto de derecha. Sin entender por qué tiene la necesidad de explicar si sus políticas son de izquierda o de derecha, siendo que la teoría económica es solo una, luego las políticas económicas pueden variar, pero no la teoría. Además de esa forma hizo sentir que, los que enseñan a ahorrar a los alumnos, a generar y respetar un presupuesto en sus empresas o en sus familias, están siendo de derecha. Es una actitud barat, quiere quedar bien con un sector de los alumnos, pero confunde conceptos y se olvida que estudió en la Universidad de La Plata, pero completó sus estudios en universidades privadas de Estados Unidos.

Lo que ocurre es que quiere alegar con palabras lo que debe realizar, cuando tiene que justificarlo con números y hechos, no con retórica, nadie lo va a juzgar por sus palabras, si por los guarismos de inflación, pobreza, déficit fiscal y desempleo, en su gestión.

Los términos izquierda y derecha provienen del lugar geográfico donde se ubicaban, en tiempos de la revolución francesa, los partidarios de la aristocracia y los no partidarios del rey, situados unos a la derecha de la asamblea y otros a la izquierda. Luego se extendería entre oriente y occidente pero de manera inversa, los bloques orientales URSS y China de políticas de izquierda y los occidentales a occidente de políticas de derecha.

Actualmente considerar el ahorro, base del mercado de capitales, hoy pequeñísimo en Argentina, la austeridad presupuestaria, que el país no respeta hace una década y nos llevó a la actual situación de pauperización económica, como conceptos de derecha, confundiéndolos con prerrogativas de clase es realmente barat y de quien supone que las personas no piensan por sí mismas y las subestiman pensando que prefieren que otros resuelvan por ellos. Esto último bien de izquierda.

Barat, según aclara Axel, significa que una cosa no está bien lograda. La economía argentina es barat, su conducción también.



