Sergio Lapegüe vuelve al noticiero de elTrece

El periodista anunció que regresará paulatinamente a la conducción

Durante su internación por coronavirus, Sergio Lapegüe se mantuvo activo en sus redes sociales donde informó a sus seguidores sobre su evolución. Este viernes se mostró feliz al contar que retoma sus actividades laborales en el NotiTrece, en los mediodías de eltrece. “Solo dos horas de aire para ver cómo responden los pulmones”, aclaró, según lo anunciado ayer por TN.

El 25 de enero el periodista de TN y eltrece contó que había dado positivo en coronavirus. De ahí en más, vivió una verdadera batalla contra la enfermedad que lo llevó a terapia intensiva, con un tratamiento de oxígeno. Finalmente, tras 21 días de internación regresó a su casa para continuar con la recuperación. A paso lento, pero firme avanzó y ya está listo para volver al ruedo.

“Hola, amigos queridos, ¿cómo están? Estoy bien, estoy mejorando. Me puse esta camiseta que es medio ridícula, pero no me importa”, comenzó diciendo entre risas en un video que publicó en su perfil de Instagram.

Tras reafirmar que se encuentra mejor, contó que paulatinamente retomará sus actividades laborales: “Les quería contar que estoy feliz porque voy a empezar el noticiero”. “De a poquito, dos horas por día, a medida que vaya avanzando la recuperación de los pulmones”, aclaró.

“El próximo jueves 18 voy a estar en el noticiero de eltrece haciendo el mediodía como siempre con todos ustedes”, anunció emocionado.

A modo de cierre, agradeció el acompañamiento durante todo este tiempo y los comentarios de cariño y aliento recibidos. “Gracias por la fidelidad, por estar siempre conmigo, por todos los mensaje que llegan desde el corazón que son un montón”, cerró.

El video fue acompañado de un emocionante texto en el que Lapegüe hizo un balance: “Comparto mi felicidad con ustedes. Hace un mes estaba peleando por respirar, agitado, ayudado por un casco con oxígeno, y ahora me estoy preparando para volver al noticiero”.

“Todo es con fe y con perseverancia”, aseguró. En este sentido aclaró que aún no está totalmente recuperado porque tiene neumonía, pero explicó que comenzará con “dos horas de aire para ver cómo responden los pulmones” y que, a medida que el neumonólogo lo autorice volverá a su Tempraneros (TN).

“Vamos de a poco. Aún siento mucho cansancio en el cuerpo y algo de tos. Es normal. Lo llaman el long COVID-19″, explicó. Luego contó que el médico le dijo que su cuerpo es como un auto con motor nuevo: “Está en ablande... Vamos despacio”.



Un posteo a pura emoción

El 26 de febrero, el periodista compartió un posteo de cinco fotos en la que se lo veía con ropa deportiva y paseando al aire libre rodeado de verde. Allí recordó cómo añoraba poder caminar cuando se encontraba en el Sanatorio Juncal de Temperley.

“Cuando estaba internado en terapia intensiva siempre le decía a Bochi -su esposa- que soñaba con desayunar descalzo debajo de los árboles y salir a caminar por mi barrio”, había escrito. Para cerrar: “Eran esas mínimas cosas cosas las que me motivaban a mejorar. A salir del pozo”.