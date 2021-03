Galardones obtenidos durante la pandemia

Con íntima satisfacción y con inocultable alegría la escritora , Liana Friedrich, nos comunicó los logros alcanzados durante el período de pandemia, tealle que ofrecemos seguidamente.

“Juegos Florales”, género poesía, 3er Concurso Internacional de Ediciones “Mis Escritos”; Encuentro Virtual Nacional “Poesía en Flor 2020, S.A.D.E. Filial San Francisco (Córdoba); Concursos Internacionales de Trovas Clásicas: Canadá, Colombia, Uruguay, China, todos organizados por la OMT (Organización Mundial de Trovadores); en el XIII Encuentro Internacional de Escritores del Mercosur, S.A.D.E. Filial Gualeguaychú (Entre Ríos); del Instituto Cultural Latinoamericano, en el 70º Concurso Internacional de Poesía y Narrativa, Junín (Buenos Aires)(*): “Puente de Palabras XVII, “Premio a la Trayectoria Literaria”, Rosario (Sta. Fe); “Semillas de Juventud Siglo XXI “Voces de Esperanza”, Honor al Mérito, como Embajadora de Buena Voluntad, Naciones Unidas de las Letras, Bogotá (Colombia); “La naturaleza nos inspira en tiempos de cuarentena”, 4º Concurso Literario, Fundación FEIDeS , Villa Carlos Paz (Córdoba); Concurso Internacional “Escribiendo un infinito camino”, C.E.N. , Centro de Escritores Nacionales (Córdoba); Antología poética Latinoamericana “De Baigorria con Amor”, Vol. XVIII (Prov. Santa Fe).

(*)Este primer Premio, le posibilita la edición gratuita de un nuevo poemario.

Otros obtenidos en certámenes de 2019, pero cuyos resultados fueron dados a conocer durante el año 2020: “1er. Certamen Internacional de Poesía- Adultos Mayores”, Ediciones Mis Escritos; “1er Certamen Internacional de Haikus y Tankas”, Ediciones Mis Escritos (ambos de Buenos Aires); Certamen nacional e internacional “Sin Fronteras…20 años después”, C.E.N., Centro de Escritores Nacionales (Córdoba), “De Baigorria con amor “, vol. XXVII; “Antología Cristiana”, Club e Poetas de Baigorria, (Sta.Fe.);”Letras Breves” (Certamen Mis Escritos, Bs. As.); “67º Concurso Internacional de Poesía y Narrativa” (Instituto Cultural Latinoamericano, Junín, B.As.); ); “Sin Fronteras ,20 años después” (CEN Ediciones), Córdoba, 1er. Premio Poesía “La naturaleza nos inspira en tiempos de cuarentena ( Feides, C. Paz, Córdoba, patrocinado por la UNESCO, 2021).

Publicaciones compartidas:

En formato papel: “De la flor, la mar y la ausencia”(Editorial Dunken); “Juegos Florales “ (Ediciones Mis Escritos); “Unidos por las Palabras” (Instituto Cultural Latinoamericano, Editorial); “Letras para el mundo” (Editorial Aries); “Premiados 2019” (Ediciones Mis Escritos);”Antología Poética Latinoamericana” (Ediciones Acuarela), “Antología Cristiana”, (Ediciones Acuarela); “Letras breves” (Ediciones Mis Escritos); “Alianza de palabras” (Instituto Cultural Latinoamericano Ediciones); “Sin Fronteras ,20 años después” (CEN Ediciones), Córdoba; “Mención de Honor”, en Antología Enlace de palabras” (ICLAT, 2021,Bs. As.).

En formato electrónico: “Voces de esperanza ", Naciones Unidas de las Letras, (Bogotá, Colombia, 2020); “Antología Trovas Clásicas Lisete” (OMT, Organización Mundial de Trovadores, 2020); Antología Concurso Internacional de Trovas “Aurora (OMT, Organización Mundial de Trovadores, 2020); “La Poesía a través del tiempo Pasado, Presente y Futuro”, (Naciones Unidas de las Letras, 2020), Bogotá (Colombia); CONCURSO LITERARIO “La vida en tiempos de pandemia” (Juana Manuela Editorial, Salta); “Decimotercer Congreso de escritores del Mercosur 2020”, Gualeguaychú (Entre Ríos); El Libro de la Esperanza, Uniletras 2020 (Fuentes de origen de contenido, Foros virtuales: Argentina Bolivia Brasil Canadá Colombia Cuba Chile Ecuador España Estados Unidos De Norte América Francia Filipinas Honduras Holanda India Israel Italia Japón México Nicaragua Perú Puerto Rico Rumania Rusia El Salvador Senegal Uruguay Venezuela). Trovas clásicas, tema Esperanza, de la OMT. Publicaciones permanentes en: “Aristos Internacional”, (Alicante, España), el UNILETRAS (Naciones Unidas de las Letras), Colombia; “ASOLAPO, Argentina”, “Lazos de Arte y Amistad”, Argentina.

-Certificados/ diplomas obtenidos, años 2020/21: del “Yadam Institute of Research”. Nueva Delhi, India; designación como “Asesora Cultural” del staff editorial de “Aristos Internacional, Alicante, España; acreditación como “Embajadora cultural Internacional”, Barcelona, España.

Publicación individual: “El Enviado”, novela, ciencia-ficción fantástica, publicada en formato de E-book por Amazon, Julio 2020.