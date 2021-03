ENFOQUES URBANOS

BUENA DECISIÓN DE VÍCTOR FUX



Resulta admirable y digna de toda consideración la idea del periodista deportivo Víctor Fux de editar un libro sobre las 300 Indy, una realización deportiva que por sus características cobró una trascendencia realmente que quedará como un suceso inolvidable en la historia de Rafaela. Junto a las clásicas 500 Millas, quizás sean estas dos pruebas automovilísticas las que marquen esa trascendencia y repercusión que siempre ostentará el Club Atlético.

Bueno ha sido el propósito de Víctor Fux, de recordar y comentar a través de las páginas de un libro esas famosas 300 Indy que en su momento concitaron no sólo el interés local y de la zona, sino del país entero.

Es más que elogiable esta idea de Víctor Fux de no sólo marcar la relevancia y la importancia que constituyó haber posibilitado la realización que ostenta una indiscutible trascendencia a nivel mundial, lo que sin dudas , para el Club Atlético de Rafaela haber logrado traer una prueba automovilística de ese calibre, no sólo significó un hecho que despertó tanta consideración, sino que representó para la ciudad un suceso que por sus notables características quedará por siempre en su historia deportiva.