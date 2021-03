“La Escuela de Policía no es una propuesta electoralista” Locales 14 de marzo de 2021 Redacción Por Así lo afirmó el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, al explicar cómo nace la idea de avanzar con la creación de una Escuela de Policía, donde resalta que “uno de los objetivos obviamente va a ser la formación académica de cada uno de los aspirantes”.

FOTO ARCHIVO MAXIMILIANO POSTOVIT. Brindó mayores precisiones sobre las gestiones que está llevando adelante el intendente sobre la creación del colegio en Rafaela.

En los últimos días una de las noticias importantes tuvo que ver con las gestiones que el intendente Luis Castellano llevó adelante ante el gobierno provincial, para avanzar en la creación de una Escuela de Policía en nuestra ciudad.

Al respecto el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, explicó: “Uno de los objetivos obviamente va a ser la formación académica de cada uno de los aspirantes, por eso el Instituto de Seguridad Pública tiende a la formación integral de cada uno de los agentes para que luego operativamente en calle como policía de la provincia de Santa Fe, tengan todas las herramientas interdisciplinarias y posean el uso racional y gradual de la fuerza, que es una facultad del Estado ante una problemática tan compleja como es la inseguridad; eso hay que tenerlo muy en cuenta porque se piensa que la policía es el único eslabón territorial, pero no es el único, por eso la policía también tiene que estar preparada en múltiples aspectos, sobre todo en lo en lo cultural y aquí es donde entra en juego la idiosincrasia del lugar ya que eso nos va a favorecer para que el recurso humano en la ciudad de Rafaela pueda dar sus frutos”.

“Hay que tener en cuenta que la formación de un policía tarda como mínimo dos años en el cual uno se recibe como auxiliar en seguridad, para luego una vez dentro de la policía de la provincia Santa Fe, trabajando pueda optar por la carrera de Técnico Superior en Seguridad. Una vez con ese título terciario, puede acceder a ciclos de licenciatura que uno quiera tomar de acuerdo a especialización dentro de la de la policía. En cuanto a la especialización de la policía es importante destacar que hay varias direcciones generales, está la Guardia Rural Los Pumas, está la Policía Comunitaria, la Policía de Acción Táctica, están las Tropas de Operaciones Especiales, está la Policía de Seguridad Vial, las Unidades Regionales en cuanto a la prevención, la Agencia de Investigación Criminal con todas sus aristas operativas, Trata de Personas, la Brigada Antinarcóticos, es decir que una vez recibido existe toda esta gama en el cual uno se especializa para lo que mejor puede hacer”, detalló el funcionario.

Postovit continuó indicando que “este es un proyecto muy importante para la ciudad de Rafaela y lo digo porque Rafaela en los últimos años no ha sido generadora de policías sino más bien formadora de policías. Hoy el departamento Castellanos cuenta con un porcentaje elevado de personal policial y de agentes policiales foráneos, por eso estamos ante una oportunidad histórica para que los futuros aspirantes que sean de Rafaela y la región pueden ingresar a las filas policiales, esto le daría una impronta sobre todo en el sentido de pertenencia, el arraigo, y sobretodo minimizaría los costos, ya que muchos policías tienen que viajar, tiene que trasladarse, y fundamentalmente permitiría una relación estrecha con el vecino”.



EN BUSQUEDA DE

UN ESPACIO FISICO

El secretario de Prevención en Seguridad, contó que en estos momentos se trabaja en el corto plazo en la búsqueda de un espacio físico acorde, para que cuente con aulas, con vestuarios, con cocina y un espacio verde donde se puedan realizar todos los entrenamientos. “Veremos las futuras tratativas qué haríamos con el Tiro Federal en cuanto a los entrenamientos tácticos que se realizarían por parte de la instrucción de tiro, porque hay un entrenamiento que ellos también tienen que realizar, y el espacio con el que cuenta el Tiro Federal sería la verdad de gran ayuda”.

“Una vez que contemos con el edificio en el corto plazo, estaríamos abriendo la inscripción en el segundo semestre ya que tarda por lo general el proceso 5 meses, para arrancar las clases en el 2022. Creo que el escollo más importante es encontrar el espacio físico, una vez que tengamos eso, lo otro se pueden materializar de una manera mucho más ágil”.

“No es electoralista”

Postovit fue contundente al señalar que “esta no es una propuesta electoralista, porque los frutos no los va a ver ni la gestión de Luis Castellano ni de Omar Perotti, una vez que esto se concrete lo van a ver las futuras gestiones. Esta es una política de Estado sin importar el tinte político ni lo político partidario. Esperemos que en caso de plasmarse, conseguir con el paso de los años revertir ese porcentaje con gente de afuera con gente de Rafaela y la zona. Independientemente de saber que cuando uno es policía de la provincia de Santa Fe puede estar tanto en Reconquista como en Venado Tuerto, eso es decisión del ministerio de Seguridad”.



LA COMPARACION

CON LA GUR

Postovit subrayó que “algo que me llama mucho la atención es la comparación con la Guardia Urbana, ya que muchos de los aspirantes anteriores, es decir, de las búsquedas anteriores en la que yo estuve, he tenido entrevistas donde tanto hombres como mujeres tenían ganas de ingresar a la policía, a las filas policiales, pero al no tener la oportunidad de viajar, no tener los medios económicos, optaban por la GUR y ese es un dato interesante, donde creo que ahora estando el Instituto de Seguridad Pública podría acaparar ese público, que tiene ganas o que le gusta la seguridad y que no lo pudo hacer por los medios económicos”.