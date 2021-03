Llegaron segundos componentes de la vacuna Sputnik V a la Provincia Locales 14 de marzo de 2021 Redacción Por Permitirá completar el esquema planteado por las autoridades nacionales para el personal de salud.

FOTO ARCHIVO DOSIS. Unas 30.000 vacunas serán entregadas en 130 puntos del territorio santafesino.

El Ministerio de Salud de la provincia confirmó la llegada de 30.000 dosis de “Vacuna Covid-19 Sputnik V 2º dosis: Componente 2 (RAD5S)”, que se entregara en 130 puntos provinciales, “en forma equitativa y respetando el nivel de conservación tratándose de una vacuna que requiere una temperatura de menos -20 grados”, afirmó el secretario de Salud, Jorge Prieto. “Tenemos que recordar que este operativo es único en el país y en el mundo por lo que la estrategia que diseñamos e implementamos es la más importante de nuestra historia y esto implicó considerar y establecer etapas. La primera de las etapas incluyó al personal de salud que estuviera en la llamada primera línea”, expresó el funcionario.

“Esa primera etapa está concluida pero luego continuamos con otras áreas profesionales y no profesionales que se desempeñan en los efectores y centros de salud, que por supuesto también son un eslabón fundamental en la lucha contra la pandemia. Estas dosis van a completar ese grupo de personas que se inocularon cerca del 19 de febrero”, afirmó.

Los plazos de aplicación de la segunda dosis se condicen con los establecidos ya que deben aplicarse no antes de los 21 días y con un plazo máximo de 3 meses posteriores a la colocación de la primera dosis.

Vale destacar que estas vacunas están autorizadas para ser aplicadas a mayores de 60, por lo que la provincia inició la inoculación con los mayores de 90 años, para luego pasar a más de 80, y así cumplir con la población objetivo +60.

El secretario de Salud recordó la importancia de “continuar con los cuidados que repetimos en cada oportunidad, el distanciamiento social, la utilización del barbijo, el lavado de manos y el alcohol en gel para retrasar esta segunda ola que vemos en otros países. Creemos que no estamos exentos de que esto ocurra también en Argentina pero, cuanto más retrasemos este nuevo pico mejor preparados vamos a estar ya que contaremos con mayor cantidad de personas inoculadas”.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DE LA VACUNA SPUTNIK

La vacuna contra la COVID-19 denominada Sputnik V utiliza como plataforma un vector viral no replicativo combinado (adenovirus humano 26 y adenovirus humano 5, respectivamente para el Componente 1 y Componente 2). Cada componente se presenta en un embalaje secundario separado (caja individual) con un código de color y número, es fundamental respetar el orden de aplicación de los componentes: Componente 1 (rAd26-S): primera dosis y Componente 2 (rAd5-S): segunda dosis.