El Presidente sobrevoló zonas afectadas por los incendios en Chubut y anunció ayuda Nacionales 14 de marzo de 2021 Redacción Por En el comando de operaciones montado en el Centro Cultural de Lago Puelo, Alberto Fernández analizó la situación junto con los intendentes de esa localidad y los de El Hoyo, El Maitén, Epuyén y Cholila. El Presidente fue agredido en la zona chubutense de Lago Puelo por manifestantes que rechazan la megaminería en la provincia patagónica.

FOTO NA FERNANDEZ. Al sobrevolar las zonas afectadas por el fuego en la Comarca Andina. FOTO CAPTURA TV AGRESION. Fernández busca subir a la combi en medio de la protesta de activistas antiminería.

El presidente Alberto Fernández destacó este sábado la labor del Gobierno nacional para enfrentar las consecuencias de los incendios forestales que afectaron la Comarca Andina de Chubut y advirtió que "la violencia de unos pocos no acompaña la vocación" que "impulsa" a su administración ante una emergencia como la ocurrida esta semana en esa parte de la Patagonia.

Fernández sobrevoló ayer las zonas afectadas por los incendios en la provincia de Chubut, tras supervisar la situación en el comando de operaciones desplegado en Lago Puelo, junto a los intendentes de la región, y anunció una serie de medidas de ayuda para la región, en materia económica, de obra pública y vivienda.

"Con toda decisión enfrentamos los incendios que asolaron a la Comarca Andina de Chubut. Por ese motivo nuestro ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandie, se instaló allí a comienzos de la semana coordinando las tareas de las brigadas que combatieron el fuego", señaló el presidente en un hilo de mensajes publicados en su cuenta de Twitter.

"Hoy me hice presente en Lago Puelo para poder conocer en detalle el alcance de tan terrible siniestro. Pude oír las demandas de los intendentes de la región y transmitirles el aporte del Estado Nacional para paliar los efectos de tanta desgracia. Mi eterna gratitud a todos y todas por tan enorme gesto de entrega y solidaridad", destacó Fernández.

En relación a las agresiones que sufrió el vehículo en el que se trasladaba junto a su comitiva por Lago Puelo, Fernández sostuvo que "la violencia que algunos pocos han demostrado en ocasión de mi visita no acompaña esa vocación que nos impulsa. Estoy seguro de que esa violencia tampoco es compartida por el pueblo chubutense y por quienes habitan nuestra querida Argentina".

"Agradezco los mensajes de solidaridad recibidos. Ellos prueban la soledad en la se expresan los violentos. En lo que a mi respecta, sepa cada vecino y vecina de la Comarca Andina que estoy a su lado sin condiciones para poder superar cuanto antes este momento tan ingrato", puntualizó.

"Necesitamos que la gente mientras tanto tenga dónde vivir, ver cómo recuperar su trabajo y también realizar las obras de infraestructura que han quedado dañadas: luz, gas, agua. Nosotros estamos acá para trabajar juntos", aseveró el mandatario tras sobrevolar la zona afectada.

Ante una protesta de militantes "antiminería" que originó algunos incidentes, el Presidente afirmó que la intención de su visita a la zona era "escuchar a la gente", y ponerse a disposición "para trabajar con todos para que esto se resuelva rápidamente".

Fernández estuvo acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez; y los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, además de los secretarios general de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, con quienes visitó el Centro Cultural de Lago Puelo, ubicado al noroeste de la provincia de Chubut. Allí, en el comando de operaciones montado en ese centro cultural, Fernández analizó la situación, junto con los intendentes de esa localidad y los de El Hoyo, El Maitén, Epuyén y Cholila, y anunció una serie de medidas de ayuda dispuestas por el Gobierno nacional.

Cuando el Presidente y su comitiva se retiraron en una combi del centro cultural, un grupo de manifestantes "antiminería" arrojó piedras y rompió dos vidrios traseros del vehículo, mientras gritaban insultos contra el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni.



MEDIDAS PARA LA REGIÓN

El Gobierno nacional ya informó que enviará 200 millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional para asistir a las localidades de la Comarca Andina del Paralelo 42: Lago Puelo, Epuyén, Cholila, El Maitén y El Hoyo.

En Chubut, donde ya se encuentra el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, trabajan para combatir las llamas 116 brigadistas de incendios forestales con la ayuda de otros llegados desde las provincias de Córdoba, Jujuy, Salta, Catamarca y San Luis.

Los brigadistas -que forman parte del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF)- contaron con el apoyo de tres aviones hidrantes, tres helicópteros, cuatro autobombas y otros once vehículos.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat firmó un convenio en el marco del Programa Casa Propia-Construir Futuro para la adquisición de 364 viviendas transitorias de construcción liviana de rápida ejecución, con una inversión de 345,8 millones de pesos, que se implementará de manera directa en los municipios afectados.

Además, el Ministerio de Obras Públicas anunció 170 millones de pesos en obras de infraestructura, agua y energía en las áreas afectadas de los municipios de Lago Puelo, El Hoyo, Cholila, El Maitén y Epuyén.

El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa) inició las gestiones para avanzar, ante el contexto de emergencia, en el desarrollo de la red de agua potable, mientras que el Plan Argentina Hace contempla el financiamiento de proyectos de equipamiento urbano.