Macri y Rodríguez Larreta repudiaron las agresiones a Fernández en Chubut Nacionales 14 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...



BUENOS AIRES, 14 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri repudió ayer las agresiones que sufrió el mandatario Alberto Fernández durante su visita a Chubut, en donde recorrió las zonas afectadas por los incendios y fue eje de protestas de manifestantes que rechazan la megaminería. A través de su cuenta de Twitter, el líder del PRO afirmó que "la violencia nunca es el camino" y remarcó que "cualquier diferencia tiene que ser resuelta por la vía del diálogo".

En el mismo sentido se expresó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien afirmó que "la manera de expresarse no es través de la violencia".

También se refirió a los incidentes en Lago Puelo el vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli: "Repudio la agresión que sufrieron el Presidente y su equipo en su visita a Chubut. La violencia nunca es el camino".

Por su parte, los jefes de bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados y el Senado, Mario Negri y Luis Naidenoff, respectivamente, también se sumaron a las expresiones en contra del ataque a la combi que trasladaba al Presidente.

"Repudio la violencia que sufrió el presidente Alberto Fernández y su comitiva en Chubut. Todo reclamo debe expresarse de forma pacífica. Incidentes similares contra la autoridad presidencial se vivieron en el anterior gobierno", indicó Negri.

En tanto, Naidenoff expresó: "Mi total repudio a la agresión sufrida por Alberto Fernández en Chubut. Estas manifestaciones de violencia son inadmisibles".

A su turno, el senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau, se sumó a las críticas y manifestó: "Repudio enérgicamente el ataque sufrido por el Presidente en Chubut. La agresión nunca es el camino para manifestar diferencias o críticas. Los argentinos aprendimos eso tras mucho dolor. No lo olvidemos".

Las protestas contra Alberto Fernández se produjeron cuando arribó a la zona chubutense de Lago Puelo, ya que varios vecinos se acercaron a la combi que lo trasladaba para reclamar que se impidan proyectos mineros en la provincia patagónica.