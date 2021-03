Empate entre Unión y Gimnasia Deportes 13 de marzo de 2021 Redacción Por El Tate ganaba y era puntero, pero el Lobo igualó el encuentro y le quitó la chance de trepar a la cima.

FOTO WEB A MANO. / Unión y Gimnasia repartieron puntos en el 15 de Abril.

Unión de Santa Fe empató anoche 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima La Plata y dejó pasar la chance de llegar a la cima de la Zona B de la Copa de Liga Profesional.

El partido, válido por la quinta jornada, se jugó en el estadio 15 de Abril, del equipo santafesino, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El primer gol del partido fue anotado por Martín Cañete, a los 43 minutos del primer tiempo.

En el complemento, a los 28, llegaría la igualdad para el visitante a través del delantero Lucas Barrios.

Así, Unión llegó a los 9 puntos y quedó a un punto del líder, Lanús. Gimnasia suma seis puntos en cinco partidos.

En la próxima fecha, la sexta, el Tatengue visitará a Newell's, mientras que Gimnasia será local de Atlético Tucumán.



POBRE EMPATE. Huracán y Lanús no lograron sacarse ventajas y terminaron igualando sin goles en un pobre partido que jugaron esta noche en el merco de la quinta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro no fue bueno debido a que ninguno de los dos equipos logró tener el protagonismo en el juego y no tuvieron llegadas de peligro claras como para lastimar al rival y abrir el marcador.