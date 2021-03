Gallardo no lo confirmó Deportes 13 de marzo de 2021 Redacción Por RIVER

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El entrenador de River, Marcelo Gallardo, escondió ayer la formación inicial para el Superclásico del próximo domingo como visitante frente a Boca, aunque lo tiene confirmado en su cabeza, a la espera de brindárselo a los futbolistas.

"No estoy en condiciones de dar el equipo. Lo tengo pero no estoy en condiciones de darlo. Yo no tengo dudas. Tengo el equipo, no lo voy a dar. Tengo el equipo confirmado, no se lo confirmé a los futbolistas. Supongo que mañana (por hoy) lo haré para que estén enfocados. Pero son tan importantes los que arrancan como los que pueden cambiar el partido desde el banco. Eso es fundamental. Un entrenador también tiene que evaluar esas posibilidades", explicó en conferencia de prensa el "Muñeco".

Según las últimas dos prácticas en el River Camp de Ezeiza, Gallardo colocaría frente al "Xeneize" a Franco Armani; Paulo Díaz, Jonatan Maidana, Robert Rojas; Milton Casco, Enzo Pérez, Fabrizio Angileri; Nicolás de la Cruz, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

"En el Superclásico juega mucho lo emocional, más allá de la calidad de los futbolistas que tienen los dos equipos", agregó.

Los convocados, sin Montiel, fueron: Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux, Robert Rojas, Alex Vigo, Paulo Díaz, Jonatan Maidana, David Martínez, Milton Casco, Fabrizio Angileri, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Carlos Carrascal, Nicolás De la Cruz, Agustín Palavecino, José Paradela, Rafael Santos Borré, Julián Álvarez, Matías Suárez, Federico Girotti y Agustín Fontana.