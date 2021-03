Boomerang de carteleras Información General 13 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Por Leo Gómez

Antes y después de Rapsodia Bohemia. Las expectativas al momento de ver una peli biográfica se centran en respetar la historia y una buena caracterización del o los personajes principales. Rapsodia Bohemia un gran de ejemplo de lo dicho. Pero no el único. Acá te dejo 4 joyas del género, basadas en artistas musicales y sus historias de vida antes y después del éxito. El punto en común que tienen es que, al menos durante el siglo pasado, mientras más grandes eran los excesos… mas grande era el suceso. ¿El bonus de estas recomendaciones? si no escuchaste la obra de algunos de estos genios… no dudes hacerte una playlist de cada uno!



PELÍCULAS:

LA VIE EN ROSE (La vida en rosa, 140 minutos, Francia 2007) +13 Stremio/On demand

Viajamos a la primera mitad del siglo XX, de guerra en guerra, hasta los barrios bajos de Paris, para conocer los orígenes de una de las mejores voces femeninas francesas que se han escuchado, Edith Piaf. Sin duda, la tragedia y las amarguras han moldeado la personalidad y la salud de esta gran artista que nació en la extrema pobreza y supo llegar a la cima por sí misma, aunque siempre bajo el tormento de su pasado y graves adicciones. Brillante maquillaje y personificación de parte de Marion Cotillard, papel que la consagra también a ella como actriz. Los hechos no son narrados de manera lineal durante toda la película, con cual saltamos del esplendor a la decadencia de la protagonista continuamente.

Walk the Line (Johnny and June 135 minutos, USA, 2005) +13 Stremio/On demand

Otro ejemplo de que el abuso de drogas y alcohol no solamente forman parte del Rock and Roll, aunque Johnny siempre tuvo una actitud muy rock. Extraordinarias actuaciones de Joaquin Phoenix y Reese Whiterspoon (Ambos nominados al Oscar, pero solo lo ganó Reese) dan vida a esta crónica sobre los puntos altos y bajos de una pareja que hoy ya es leyenda. El más polémico siempre fue Cash y la Peli gira en torno a él, con flashbacks y momentos clave de su carrera y su eterno romance con June. Una historia que suena muy pero muy bien.



THE DIRT (THE DIRT, 108 minutos, USA, 2019) +18 Netflix/Stremio

¿Escucharon Mötley Crue? ¿No? Ok, búsquenlos en las plataformas musicales porque seguro algunas de sus canciones ya conocen. Pero antes diviértanse un rato con esta desopilante aventura real de 4 muchachos que, llenos de maquillaje y melenas batidas, se encargaron de darle el toque rebelde y descontrolado a la glamorosa década de los 80. Llena de vaivenes, con más momentos para reír que para llorar, esta Biopic no es la mejor de todas ni mucho menos, pero entretiene, divierte y seguro vas a agregar a los Mötley en tus listas musicales.

RocketMan (RocketMan, 121 minutos, Inglaterra, 2019) +16 Streaming/On demand

La más imperdible de las 4. Gran oportunidad para saber porque es tan respetado y tan grosso Elton John y conocer la enorme carrera que forjó mucho antes de ser amigo de Lady Di. Salió un año después de Rapsodia Bohemia, creo yo, está al mismo nivel en todos los sentidos. Grandes actuaciones, bien contada, una banda sonora increíble que la convierte, por momentos, en un musical con mucho sentido sin volverse frívola o naif. La pasó mal Elton, desde chico, por muchos motivos. Su talento, voz descomunal, su manera de escribir y sus amigos lo salvaron literalmente del abismo más oscuro, se tomó todo lo que lo intoxicara un poco más, durante años. Acá te encontrás con una lista de canciones eternas que se conjugan a la perfección con la dura vida de un excéntrico, pero también solitario e inseguro.