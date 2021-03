El segmento de humor político que prepara Marcelo Tinelli Sociales 13 de marzo de 2021 Redacción Por Cómo es el segmento de humor político que prepara Marcelo Tinelli para ShowMatch. Información exclusiva de Teleshow: mientras ultima los detalles de La Academia, el conductor trabaja en la parodia de un exitoso reality gastronómico.

FOTO ARCHIVO// MARCELO TINELLI/ Prepara su regreso a la televisión.

La temporada 2021 de televisión va cobrando forma y de a poco los diferentes canales van configurando sus principales apuestas. En el caso de El Trece, buena parte de las expectativas están puestas en el regreso a la televisión de Marcelo Tinelli, luego de estar al margen durante todo el 2020. Desde que el hombre de Bolívar anunció que este año volvería a estar frente a la pantalla, cada uno de sus pasos fue seguido con atención.

Siempre con un halo de hermetismo y como si fuera una cuenta regresiva, Marcelo viene mostrando diferentes adelantos vinculados a su nuevo programa. Desde un principio, se supo que el formato no iba a estar estrictamente relacionado ni con el Bailando ni con el Cantando, sino que iba a ser una suerte de homenaje a los treinta años que lleva en el aire. Un repaso por lo mejor de esa mezcla explosiva de humor y reality show que supo reflejar en VideoMatch, ShowMatch y sus respectivas reinvenciones.

En este sentido, los históricos certámenes no serán tales sino que serán remplazados por La Academia, una combinación entre baile, acrobacia, canto y artes plásticas. La semana pasada se supo el nombre de los integrantes del jurado de este nuevo reality de talentos. Estarán dos figuras entrenadas a la hora de poner puntajes, como el periodista Ángel de Brito y la modelo Carolina Pampita Ardohain; debutará en este rubro la actriz Jimena Barón y está todo acordado con el bailarín Hernán Piquín, quién aún no tiene firmado su contrato.

El conductor de Los ángeles de la mañana reveló dos datos claves del nuevo envío. Primero, la fecha pautada para el inicio, que sería el lunes 19 de abril. La otra, los primeros participantes confirmados para mostrar su destreza en diversas disciplinas. Se trata de la actriz Flor Vigna, recientemente desvinculada de Masterchef Celebrity; la ex jurado del Cantando 2020, Karina La Princesita; el campeón de dicho certamen, Agustín Cachete Sierra, la actriz Viviana Saccone; el ex Corte y confección y actual novio de Jimena Barón, Tucu López y la conductora Sofía Jujuy Jiménez. Posteriormente se sumaron el cantante cuartetero Ulises Bueno y la modelo e influencer Mar Tarrés.

Mientras una parte del nuevo ciclo va tomando forma, el otro hasta el momento era una incógnita. Lo único que se sabía es que una de las ideas era volver al humor y que el año político propiciaba el terreno para reflotar Gran Cuñado. El segmento, que debutó en 2001, estaba inspirado en el reality por excelencia, Gran Hermano, y se convirtió en una de las marcas registradas del universo ShowMatch. Los humoristas históricos del ciclo, y algunos invitados, se ponían en la piel de los políticos y en una sátira de la convivencia, tejían alianzas para permanecer en la casa, una decisión que semana a semana quedaba a cargo del voto del público.

Según pudo averiguar Teleshow, Tinelli y compañía están pensando en parodiar otro reality, el más popular por estos tiempos en la televisión argentina, por lo que todo apunta a Masterchef Celebrity. El staff estará integrado por quince humoristas que representarán a quince de los personajes más calientes de la política nacional.

Semana a semana, el público va a evaluar el desempeño de los participantes y con su voto determinará quien continúa en la competencia. Desde la producción de La Flia manejan con hermetismo el nombre de los actores, aunque trascendió que algunos repetirán su experiencia de Gran Cuñado y para otros será todo un debut.

En el rubro de la política, hay nombres propios que no van a faltar. El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández; el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el presidente de la cámara de diputados, Sergio Massa y el ex presidente Mauricio Macri ya tienen su lugar asegurado. Mientras continúa la danza de nombres y las máscaras van tomando forma, las grandes preguntas que sobrevuela al nuevo programa está anclada en un rumor que lleva años: ¿Marcelo Tinelli desembarcará finalmente en la política? Y de ser así: ¿Su figura estará representada en el nuevo reality?