La Provincia prepara cinemómetros para detectar excesos de velocidad en rutas Locales 13 de marzo de 2021 Redacción Por Se trata de un plan de acción conjunto con Nación que prevé la instalación de radares móviles en el territorio de la provincia con la innovación del uso de las PAD que emiten la multa y notifican al infractor en el momento. Por eso comenzó a capacitar a agentes de la Policía Vial.

FOTO SCS PARTICIPACION. Agentes de Seguridad Vial durante la capacitación.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Provincia, inició la formación a personal de la Policía de Seguridad Vial (PSV) que tendrá a su cargo la manipulación de los cinemómetros para captación de infracciones por exceso de velocidad en rutas de la provincia, y que permitirá abordar la problemática y reducir los siniestros viales por esta causa.

La actividad se enmarca en el convenio celebrado entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe para el control electrónico de las velocidades de los vehículos que circulen por rutas nacionales del territorio provincial y en la Avenida Circunvalación de la ciudad de Rosario.

La primera jornada de formación tuvo lugar en la cabecera del Puente Rosario Victoria y contó con la presencia de 50 agentes de Policía Vial destinados a maniobrar los dispositivos de fiscalización electrónica.

En la apertura de la actividad estuvieron presentes el subsecretario de APSV, Osvaldo Aymo; la directora Provincial de APSV, Antonela Cerutti; el director de Políticas de Formación de la ANSV, Sebastián Kelman; miembros de la empresa del estado chaqueño ECOM y capacitadores de la ANSV.

La directora de APSV, Antonela Cerutti, expresó que “fiscalizar todos los vehículos y conductores que transitan nuestras rutas es sin duda una decisión política del gobernador Omar Perotti, avalada por el ministro de Seguridad, Marcelo Sain. Las nuevas tecnologías aplicadas a las políticas públicas, como los cinemómetros y las PAD –computadora de mano que permite imprimir y notificar al infractor in situ-, nos permiten innovar el sistema de control, labrado de actas de infracción y juzgamiento en la provincia de Santa Fe, mejorando el procedimiento. La policía de seguridad vial notificará al infractor in situ”, agregó.

Por su parte, Aymo fue contundente al expresar que “esto es un hito para la provincia de Santa Fe, ya que avanzamos sobre uno de los factores de riesgo más involucrados en los accidentes de tránsito, que es el exceso de velocidad. Para que la norma sea efectiva tiene que haber controles efectivos. Nunca sabremos cuántas vidas salvamos al detectar una infracción, por eso mi agradecimiento a todo el cuerpo de agentes de la Policía Vial por el invalorable trabajo que realizan cotidianamente en las rutas”.



POLÍTICAS DE CONTROL

La provincia de Santa Fe considera prioritario implementar políticas que intervengan en las conductas de mayor riesgo vial, como el exceso de velocidad, que está presente en un importante número de siniestros con consecuencias graves. En este sentido, el pasado mes de diciembre de 2020 se firmó el mencionado convenio con el organismo nacional a través del cual se establece la entrega de cinemómetros y PAD y la capacitación técnica del personal de la Policía de Seguridad Vial que tendrá a su cargo operar estos dispositivos.

Las acciones conjuntas tienen por objeto desarrollar y ejecutar un plan que permita reducir los siniestros viales, implementando un sistema de fiscalización electrónica de infracciones, acordar la captación y procesamiento de imágenes y juzgamiento de infracciones por violación a los límites de exceso de velocidad, en las rutas nacionales dentro del territorio de la provincia como así también en la Circunvalación de Rosario.

En esta primera etapa se está llevando a cabo la formación del personal que consta de 4 jornadas en las ciudades de Rosario y Santa Fe, con instancias teóricas y prácticas, a cargo de agentes capacitadores de la ANSV.



EL EXCESO DE VELOCIDAD

El exceso de velocidad es uno de los principales factores de riesgo y una conducta grave que influye en la siniestralidad vial con víctimas fatales. Cuanto mayor es la velocidad mayor es la probabilidad de sufrir lesiones graves o mortales en caso de siniestro. Un choque a 100 km/h contra un objeto fijo equivale a una caída vertical del vehículo desde una altura de 40 metros.

No respetar los límites establecidos afecta la percepción visual, a medida que aumenta la velocidad disminuye la amplitud del campo visual útil, este es el efecto túnel que impide apreciar cualquier peligro de alrededor. Cuanto mayor es la velocidad menor será la capacidad para poder ver y analizar lo que ocurre alrededor y por lo tanto para poder reaccionar a tiempo y con seguridad. Una velocidad excesiva deja sin efecto otros sistemas de protección como por ejemplo el air bag.

Controlar el exceso de velocidad permite detectar conductas de un alto riesgo vial en las rutas de nuestra provincia y así proteger vidas humanas. Contribuye además a que tomemos conciencia como sociedad que el respeto a los límites máximos debería ser sistemático y no ocasional, es decir, no existir sólo ante la presencia de los dispositivos de fiscalización, generando una cultura de respeto a las normas y una sólida conciencia vial por parte de todos los actores.