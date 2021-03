Dengue: piden mantener limpios patios y lotes Locales 13 de marzo de 2021 Redacción Por La Municipalidad de Rafaela recuerda a los ciudadanos la importancia de mantener limpios lotes y patios para prevenir la propagación del mosquito.

El mantenimiento de lotes y patios, como así también de los espacios verdes compartidos, son acciones que colaboran para prevenir la propagación del mosquito del dengue en la ciudad. En este sentido, el municipio cuenta con servicios y establecimientos municipales de recolección y disposición diferenciada para que los ciudadanos puedan disponer los residuos que se generan producto de la limpieza y el acondicionamiento en los hogares. También cuenta con la recolección domiciliaria diferenciada y el cronograma de recolección de patio en los diferentes sectores de la ciudad.

En el marco de la Ordenanza N°4404 que regula la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), los establecimientos municipales que se encuentran disponibles en la ciudad son el Eco Punto y el Complejo Ambiental.

El Eco Punto (ex Estación de Residuos Clasificados), ubicado frente al Cementerio Municipal, está abierto de lunes a sábado de 8 a 18 horas.

Los vecinos pueden acercar aquellos residuos que no pueden disponerse en la recolección domiciliaria o de patio como por ejemplo: de construcción (escombros, materiales), voluminosos (chatarras, neumáticos), recuperables (cartón, papel, plástico, vidrio), vegetales (maderas, restos de poda, ramas, césped) y residuos especiales (pilas, focos, aceite vegetal usado, cables, baterías, aparatos informáticos y electrónicos, cartuchos, libros, ropa). Hasta 10 bolsas correctamente clasificadas.

El Complejo Ambiental, mantiene sus puertas abiertas de lunes a viernes de 7 a 18 horas y los sábados de 7 a 12 horas, para la disposición de todo tipo de residuos previamente clasificados, sin límite de volumen. Principalmente para empresas y grandes generadores habilitados a prestar servicios.



DESMALEZADO EN

PROPIEDADES EN INFRACCIÓN

Teniendo en cuenta el estado de abandono en lotes baldíos y el peligro que esto implica para la salud y seguridad ciudadana, se recuerda a los vecinos respetar la Ordenanza N° 3508 que regula el mantenimiento y limpieza de las propiedades, y obliga a los titulares a mantener limpios los terrenos baldíos, evitando allanamientos y sanciones por incumplimiento de la normativa.

Para resolver esta situación, el área de Verde Urbano pertenecientes a la Secretaría de Ambiente y Movilidad, realiza a diario intervenciones y controles para intimar a quienes no cumplen. Si no mejoran la situación, luego de la multa se llevan adelante las tareas de corte, limpieza y desmalezado en diferentes sectores de la ciudad donde existen lotes en infracción, con cargo al propietario.

Entre los trabajos realizados con orden de allanamiento durante estas últimas semanas, se destacan los barrios 17 de Octubre, 2 de Abril, Barranquitas, San José, Italia, Virgen del Rosario, Nuestra Señora de Luján, Belgrano, Paseo del Este y Jockey Club. También, durante los últimos días, finalizaron las tareas en más de 120 lotes del barrio Mora.