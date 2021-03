La vuelta a clases dispara dudas y enojos de padres Locales 13 de marzo de 2021 Redacción Por Mientras las clases están a punto de comenzar, recién ayer las familias recibieron información sobre las burbujas sanitarias, horarios y protocolos.

FOTO ARCHIVO ANORMALIDAD. Estudiar los protocolos, la primera tarea de los alumnos para el regreso a clases presenciales.

El viernes fue un día por lo menos intenso en las escuelas de la ciudad, que reflejaron un gran movimiento de padres y alumnos. En primer lugar, porque los alumnos que comenzaron a cursar 7° grado en 2020 finalmente ayer egresaron de la escuela primaria, por lo que hubo actos en los distintos establecimientos. La postal que los papás retrataron en redes sociales celular mediante permitió ver a los chicos bien separados en ese acto, recibiendo regalos y distinciones mientras los padres se pudieron fotografiar al final de la ceremonia. No faltaron los grados donde los que cerraban la etapa debieron soportar que le arrojen harina y otros elementos a modo de celebración. No extrañó que ese día especial lo cierren en casas de hamburguesas y bares del centro de la ciudad, una imagen que replicó durante el viernes en el centro.

En segundo lugar, en las escuelas secundarias se observó imagen similar ya que los estudiantes de 5° y 6° años que habían regresado a las aulas, protocolos sanitarios mediante, el pasado 17 de febrero también dieron por finalizada su formación obligatoria -de todos modos, en algunos casos deberán cursar nuevamente al no cumplir los objetivos-.

En tercer lugar, en numerosos establecimientos escolares se desarrollaron las reuniones de padres en las que se analizó principalmente cómo los alumnos deberán ingresar una vez que comiencen las clases presenciales la próxima semana, y los horarios que deberán cumplir. En otros casos, las escuelas resolvieron enviar la información sobre burbujas y protocolos a través de mensajes por correo electrónico y mensajería instantánea.

Y esa información se viralizó en cuestión de segundos generando impactos en todo sentido. Entre los estudiantes que querían ver con quiénes compartirán burbujas, si estarán sus más amigos o bien quedaron separados lo que los obliga a negociar un cambio. Pero sobre todo la comunicación oficial hizo ruido entre los padres, que no pueden entender la segmentación de burbujas y horarios que regirá desde la semana próxima.

"Es un papelón del Ministerio de Educación con su protocolo, los docentes y personal directivo hacen lo que pueden. Resulta que en las escuelas hay burbujas, los chicos no se pueden acercar, pero después van a entrenar a los clubes y vale el contacto. Es muy contradictorio", se quejó un papá en su cuenta de Facebook.

"Mariana con presencialidad cada 3 semanas, Maite cada 2 semanas y en otro horario. Dante 4 días a la semana y uno en otro horario. Los padres aprendiendo malabarismo al mejor estilo Cirque du Soleil", fue otro de las reflexiones que se compartieron en las redes.

La comunicación que la Escuela secundaria N° 428 "Luisa Raimondi de Barreiro" distribuyó entre sus alumnos y familias explica el desconcierto que generó en los padres. "Familias, el presente ciclo lectivo será bimodal (presencial - virtual) por lo tanto los cursos y sus correspondientes divisiones estarán divididas en burbujas dependiendo de la cantidad de alumnos y la disponibilidad de espacio de las aulas porque se debe respetar el protocolo enviado por el Ministerio de Educación. Aclaramos que no se pueden cambiar las burbujas", señala a modo de introducción.

Después señala que los horarios correspondientes para el ingreso de los cursos, divisiones y sus respectivas burbujas son:

-7:15 a 10:45 para los alumnos de 1º años, 2º años, y tres cursos de 3º.

-9:20 a 12:50 para tres cursos de 3º, 4º y 5 años.

También establece que las burbujas ingresarán por letra de la siguiente manera por semana:

-Del 15/03 al 19/ 03 burbujas "A"

-Del 22/03 al 26/ 03 burbujas "B"

-Del 29/ 03 al 02/04 burbujas "C"

-Del 05/04 al 09/ 04 burbujas "D"

"Después de la fecha continúa semanalmente esta rotación. Debemos destacar que por protocolo los alumnos y alumnas deberán ingresar al establecimiento de la siguiente manera:

-1º años por calle Saavedra.

-2º años por calle 9 de Julio.

-3º años por calle 9 de Julio.

-4º años por calle Saavedra.

-5º años por calle 9 de Julio.

"Mi hijo es de la burbuja C. Esa semana se celebra Semana Santa por lo tanto tendrá solo tres días de clases presenciales de tres horas y media cada una. Y en principio serán los únicos días de clases en un mes. Es decir va una semana y descansa tres. ¿Eso está bien? ¿Qué pasará durante las tres semanas que se queda en casa? ¿Los docentes darán clases virtuales o ahora que ya están al frente del aula no les quedará resto para enviar actividades y tareas por mail o class room? Los interrogantes se dispararon una vez que estas comunicaciones escolares llegaron a los padres.

Para colmo, el lunes y martes no habrá clases en las escuelas públicas por el conflicto salarial del gremio de AMSAFE con el Gobierno provincial.

A todo esto se suman los protocolos que deberán cumplir los alumnos una vez que ingresen a los establecimientos, desde la distancia que deberán mantener en las aulas, el uso permanente del barbijo y hasta cómo será la salida al recreo o ir al baño. Ah, y ante tanta falta de información se disparan consejos y dudas al mismo tiempo: los estudiantes no se podrán prestar los útiles escolares. Y se dice que no podrán entregar las hojas de exámenes a los docentes.

Por ahora, el desconcierto reina y las certezas brillan por su ausencia.