Gálvez tuvo más de 300 inscriptos

En el circuito que pertenece a “Motores Regionales Galvenses” de la ciudad de Gálvez tuvo continuidad el pasado fin de semana el torneo de Verano de motociclismo, con la segunda fecha. La competencia debió desdoblarse en dos días por la cantidad de inscriptos, 315 en total.

«El resumen es altamente positivo. Incluso la fecha se tuvo que desdoblar porque, cuando se vio la cantidad de pilotos que había inscribiéndose, desde el Municipio nos dijeron que en un sólo día no se podía estirar tanto el horario ni tampoco aglomerar tanta gente, entonces no se encontró otra alternativa que desdoblar en dos días y que no quede nadie afuera». Así, el presidente de la Regional 4 de Motociclismo, Raúl Galizzi, hacía referencia a medios locales del gran fin de semana de carreras que se vivió en el predio.

A modo de ejemplo, en 110 cc aficionados se registró el impresionante número de 83 motos, debiendo realizarse seis series. Por otra parte, cabe destacar el triunfo del rafaelino Ulises Chiabotto en 50 Escuela.

Estos fueron los resultados: Final 110 4t Promocional: 1) David Florenza (Fray Luis Beltrán), 2) Santino Ponce (Oliva), 3) Franco Lutri (San Francisco), 4) Matías Baudino (Gálvez), 5) Fabio Fornero (Las Varillas).

Final 125 Graduados: 1) Ezequiel Pairetti (Gálvez), 2) Juan José Coduri (Concordia), 3) Maximiliano Varas (Villa María), 4) Matías Frey (Gálvez) y 5) Juan José Mulle (San Fernando).

Final 125 Internacional: 1) Juan Martín Viganoni (San Justo), 2) Sebastián Verdoia (Las Varillas), 3) Juan José Coduri (Concordia), 4) Gonzalo Delgado (Freyre) y 5) Marcos Barrios (Chacabuco).

Final 450 Internacional: 1) Maximiliano Varas (Villa María), 2) Matías Lorenzato (Mina Clavero), 3) Juan Pablo Scuotri (San Jorge), 4° Matías Frey (Gálvez) y 5) Marcos Capitani (El Trébol).

110 Standard: 1) Fabio Fornero (Las Varillas); 2) Leandro Sosa (San Francisco); 3) Maxi Santillán (San Francisco).

110 Aficionados: Final A: 1) Gastón Borgogno (Suardi); 2) Thomas Ancharuk (Morteros); 3) Octavio Rasino (Gálvez), 4) Denis Giorda (Rafaela).

Minimotos: 1) Benjamín Peralta (San Carlos Centro); 2) Lorenzo Tiberi (Bell Ville); 3) Ian Olmedo (Suardi).

80 Zanella: 1) Gonzalo Espíndola (Esperanza).

Final 50 Escuela: 1) Ulises Chiabotto (Rafaela); 2) Benjamín Peralta (San Carlos Centro), 3) Tobías Piedrabuena (Rafaela), 4) Valentino Rumi (Fray Luis Beltrán) y 5) Agustín Schatzle (Rafaela).