Horarios del Súper TC2000

El Súper TC2000 dio a conocer el cronograma de actividades para la primera fecha del torneo 2021 que se llevará a cabo este fin de semana en el circuito número 8 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad comenzará hoy con un ensayo libre a las 17:30 y el mismo se realizará para que los pilotos se adapten al sistema Push to Pass (dispositivo que permite potencia extra para superarse).

En tanto, el próximo sábado se efectuará el entrenamiento dividido en dos tandas, la A será de 10.25 a 11:00 y la B de 11:05 a 11:55 mientras que luego se realizará la clasificación de 14:10 a 14:30. Más tarde, a las 16:15 se llevará a cabo la Carrera Clasificatoria que constará de 25 minutos más una vuelta, mientras que el domingo se realizarán los Tanques Llenos de 09:00 a 09:15 y la Carrera Final a las 12:00 la cual será de 40 minutos más una vuelta.

El "Push to Pass" será la gran novedad del Súper TC2000 y, según informó Campeones, básicamente, los pilotos podrán utilizar potencia extra durante un determinado lapso de tiempo y en una determinada cantidad de ocasiones a lo largo de la carrera, y la diferencia entre la potencia permanente de los motores y la que se consiga adicionalmente será de 40 HP.

De todas maneras, hay cuestiones que dependerán de la extensión y las características de los circuitos donde se corra mientras que es importante destacar que el dispositivo sólo se usará en las competencias Finales y no en las carreras clasificatorias, y que la cantidad de "disparos" será la mitad del número de vueltas que tenga la carrera.

En tanto, su duración se calculará en un tercio del tiempo de una vuelta al circuito mientras que el sistema impedirá ser usado en un mismo sector de la pista dos vueltas seguidas y el "push to pass" no estará disponible para probarlo en entrenamientos ni clasificación.