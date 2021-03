La vuelta del voley local luego de una larga espera

Este sábado 13 de marzo dará inicio la temporada 2021 de la Asociación Rafaelina de Voley con la disputa del primer torneo de la categoría Sub 16, en el Club Almagro de nuestra ciudad. De tal manera, estará regresando la competencia en el ámbito local de este deporte luego de más de un año, ya que en 2020 no había logrado iniciarse el calendario cuando se suspendieron las actividades por la cuarentena, y posteriormente sólo se habían autorizado entrenamientos.

En esta oportunidad, desde las 9, diez equipos estarán interviniendo en el primer certamen del año en la mencionada división: tres del Club Almagro, dos de Unión de Sunchales, dos de Libertad de Sunchales, uno de Argentino de Vila, uno de Brown de San Vicente y otro de Sportivo Santa Clara.

Asimismo, la ARV determinó que se estará jugando sin público, ya que esta categoría es la más numerosa.

El resto del calendario para el arranque es el siguiente: sábado 20 de marzo, categoría Sub 14 (8 equipos) en 9 de Julio.

Sábado 27 de marzo: categoría Sub 18 (8 equipos) en Unión de Sunchales.

Domingo 28 de marzo: categoría Sub 13 (7 equipos) en Libertad de Sunchales.

En cuanto a la primera división, está previsto que comience el fin de semana del 19 al 21 de marzo, en principio con 5 equipos.