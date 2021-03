Se va Kudelka, ¿llega Burgos? Deportes 12 de marzo de 2021 Redacción Por NEWELL'S

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Newell´s Old Boys anunció ayer que Frank Darío Kudelka dejará de ser su entrenador luego que el próximo sábado enfrente a Defensa y Justicia, por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

"Newell´s y Frank Kudelka finalizarán su vínculo de común acuerdo luego del encuentro del sábado. El club agradece al entrenador y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado", publicó a través de sus redes sociales.

La "Lepra" no pudo ganar en la Copa de la Liga Profesional (con tres derrotas y un empate) y sólo pudo vencer a Sportivo Peñarol de San Juan por los 32avos de final de la Copa Argentina.

En un breve comunicado, la Comisión Directiva de Newell´s informó que el cuerpo técnico "percibirá su salario hasta el último día de trabajo y en un gesto significativo, resignará una suma del mismo para que sea destinada al fútbol amateur leproso, en agradecimiento a su gran predisposición durante la relación con la institución y su gente".

Kudelka y su cuerpo técnico estuvieron 21 meses al frente del equipo, donde consiguió primero lograr la permanencia y encarrilar una compleja situación del promedio, para alcanzar otro objetivo importante como la clasificación a la Copa Sudamericana 2021.

En total, fueron 40 partidos los que condujo Kudelka a Newell´s, donde ganó 16, empató 10 y perdió los 14 restantes, 57 goles a favor y 48 en contra.

En los últimos días, el principal apuntado como su sucesor -según trascendió- era Germán Burgos, el ex ayudante de Diego Simeone en el Atlético de Madrid de España, quien dejó ese lugar para buscar su carrera solista.

Las referencias sobre el "Mono", de 51 años, fueron las mejores para los dirigentes de la "Lepra", que lo catalogaron como un detallista de la táctica y gran analista de rivales, además de haber adquirido los dotes de convicción para con sus jugadores como pregona Simeone.