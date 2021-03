Podrá incorporar por la lesión de "Toto" Salvio Deportes 12 de marzo de 2021 Redacción Por BOCA

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El Comité Ejecutivo de AFA aprobó ayer el pedido de Boca para poder incorporar un futbolista ante la lesión grave de Eduardo "Toto" Salvio y el Consejo de Fútbol acelerará en las próximas horas por el mediocampista colombiano Roger Martínez.

El "Xeneize" solicitó la apertura del TMS (sistema de apertura de ventanas de transferencias) que le permite reforzarse con un jugador del exterior a raíz de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de Salvio, que ya fue operado esta semana e inició una recuperación de al menos seis meses.

A partir de este viernes, la dirigencia de Boca tiene cinco días para negociar con un jugador del ámbito local -siempre y cuando llegue en condición de libre- o uno del extranjero.

La primera opción del Consejo de Fútbol que lidera el vicepresidente segundo Juan Román Riquelme es Roger Martínez, surgido en Racing y actualmente en el América de México - dirigido por el argentino Santiago Solari-, que a sus 26 años busca minutos y recuperar la confianza futbolística.

Las "Águilas" le pagaron al Villarreal de España ocho millones y medio de euros por su ficha hace dos años, y en el último mercado pidió 10 millones para ceder al ofensivo, que en la actual temporada disputó nueve partidos (dos como titular) y convirtió dos goles.

"Estoy en un club en donde todos los futbolistas deben de estar contentos y yo siempre lo he estado. Se han dicho muchas cosas que no eran ciertas porque yo nunca dije que estaba mal aquí o que me quería ir, mi pensamiento siempre ha estado en América, el club más grande México", dijo días atrás Roger Martínez.