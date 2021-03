En Santa Fe, Unión busca su tercer triunfo seguido Deportes 12 de marzo de 2021 Redacción Por Se abre una nueva fecha y el Tate recibe a Gimnasia de La Plata. También juegan este viernes Aldosivi vs Central Córdoba y Huracán vs Lanús.

SANTA FE, 12 (NA). - Unión de Santa Fe buscará este viernes su tercera victoria consecutiva cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en el estadio 15 de Abril, será controlado por el árbitro Yael Falcón Pérez, quien tendrá como asistentes a los jueces de línea Facundo Rodríguez y Mariano Rossetti, e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

Unión de Santa Fe viene de ganarle a Patronato por 1 a 0 en Paraná mientras que previamente derrotó a Lanús por 3 a 2 e intentará lograr su tercer triunfo para ubicarse en lo más alto de la tabla de la Zona B.

El entrenador Juan Manuel Azconzábal no dio pistas en cuanto al equipo titular, pero es muy probable que apueste por los mismos nombres que comenzaron disputando el partido ante el conjunto entrerriano.

De todas maneras, no se descarta que el técnico pueda efectuar algún cambio y el candidato a dejar el equipo sería el futbolista Gastón González, quien no viene teniendo un buen nivel en esta temporada.

Si Azconzábal decide que González no sea de la partida, pelearían por ingresar en su lugar los jugadores Marco Borgnino e Imanol Machuca, quienes suman pocos minutos en Primera División.



TAMBIÉN HOY

Aldosivi de Mar del Plata recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en un partido correspondiente a Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19.15 en el estadio José María Minella, contará con el arbitraje de Silvio Trucco, quien tendrá como asistentes a los jueces de línea Adrián Delbarba y Sebastián Raineri, y será televisado por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

Por otro lado, Huracán buscará su primer triunfo en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol cuando reciba a un Lanús que quiere seguir por el camino del triunfo, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona B del campeonato argentino. El encuentro se disputará a partir de las 21.30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, contará con el arbitraje de Andrés Merlos, quien estará asistido por los jueces de línea Diego Verlotta y José Savorani, y será televisado por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.



Unión–Gimnasia (LP)



Estadio: 15 de Abril (Unión de Santa Fe). Árbitro: Yael Falcón Pérez. Hora de inicio: 21.30 - TV: TNT Sports.



Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Jonathan Galván, Juan Portillo, Nicolás Peñailillo; Kevin Zenón, Nelson Acevedo, Martín Cañete, Gastón González; Juan Manuel García. DT: Juan Manuel Azconzábal.



Gimnasia (LP): Rodrigo Rey; Marcelo Weigandt, Leonardo Morales, Germán Guiffrey, Matías Melluso; Harrinson Mancilla, Víctor Ayala; Johan Carbonero, Brahian Alemán, Matías Miranda; Lucas Barrios. DT: Leandro Martini-Mariano Messera.