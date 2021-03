Una nueva ilusión en marcha Deportes 12 de marzo de 2021 Redacción Por Atlético de Rafaela visita a San Martín de San Juan a las 18.00hs, encuentro que abrirá la temporada. Dirige Luis Lobo Medina.

FOTO ARCHIVO NUEVA ILUSIÓN. / Atlético de Rafaela comienza una nueva temporada con esperanzas renovadas.

Este viernes Atlético de Rafaela pondrá a rodar una nueva ilusión, con las expectativas de cada comienzo de temporada renovadas. La “Crema” visitará a San Martín de San Juan en el partido que le dará inicio al certamen de la Primera Nacional 2021, torneo que pone en juego dos ascensos a la Liga Profesional y en el que no habrá descensos.

Dicho encuentro, correspondiente a la zona B, se jugará en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, desde las 18.00hs con el arbitraje de Luis Lobo Medina. Se podrá seguir por TyC Sports Play.

El conjunto de barrio Alberdi viene de ser uno de los protagonistas del último torneo y de pelar por el ascenso a Primera. Ello y principalmente la imagen que dejó, en un equipo que tuvo a muchos juveniles, ilusionaron a sus hinchas. Renovaron todas las esperanzas y es por esto, a pesar de las salidas que tuvo, se espera que vuelva a estar en los primeros planos.

Con respecto al equipo, Atlético formará con un 4-4-2 y tendrá desde el inicio a cuatro de los refuerzos que llegaron. En el banco no estará el DT Walter Otta, que se quedó en Rafaela debido a su problema de salud, y quienes tendrán el mando del equipo son Félix Benito y Gonzalo del Bono.

El torneo, que culminará en diciembre próximo, está integrado por 35 equipos separados en dos zonas, la A con 17 y la B con 18, jugando todos contra todos en cada zona.

Se repite el reglamento de la pasada temporada. Los primeros de cada zona se clasificarán para jugar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional en un único partido a jugarse en cancha neutral. El segundo boleto para jugar en la LPF surgirá de un reducido que lo jugarán siete equipos: los segundos, terceros y cuartos de cada grupo y el perdedor de dicha final, quien ingresará en las semifinales del reducido. Recordando que los descensos quedaron cancelados por este 2021.

¿Los equipos? Once del conurbano bonaerense, siete de Ciudad de Buenos Aires y cuatro de Provincia; tres de Mendoza más otros tres de Córdoba, dos de Santiago del Estero, uno de Santa Fe, Chubut, Jujuy, Tucumán y San Juan.

Un torneo por demás de federal y atractivo con clubes de gran convocatoria, que por el momento seguirán jugando a puertas cerradas a causa de la pandemia de coronavirus.

Este viernes, Atlético de Rafaela pondrá en marcha una nueva ilusión. Una nueva temporada en la principal categoría de ascenso inicia y las esperanzas de volver a ser protagonistas son las que afloran por estas horas, como en cada comienzo de torneo.



EL HISTORIAL

Atlético y San Martín se vieron las caras en 38 oportunidades, entre Primera y el Nacional B, en su mayoría son en este segunda categoría. La Crema ganó 10, empataron 15 y las restantes 13 fueron para los sanjuaninos.

En San Juan, el último registro data de noviembre de 2016, con goleada para la Crema por 3 a 0 con goles de Gabriel Gudiño, Kevin Itabel y Mauro Albertengo. En tierras cuyanas jugaron en 20 oportunidades, de las cuales los rafaelinos ganaron 3, empataron 8 y el ‘Santo’ se impuso en las restantes 9 ocasiones. ¿Qué pasará hoy? Está por verse.



Las posibles formaciones y datos del partido:

SAN MARTÍN DE SAN JUAN: Juan Pablo Cozzani; Alejandro Molina, Francisco Álvarez, Gastón Hernández, Jonás Aguirre; Gonzalo Berterame, Martín Rivero, Nicolás Pelaitay, Pablo Ruiz, Matías Giménez, Lucas Campana. Suplentes: Leonardo Corti, Gonzalo Prósperi, Francisco Mattia, Martín Aruga, Jorge Caicedo, Cristian Sánchez, Maximiliano González, Juan Cruz Villagra, Ezequiel Denis e Ivo Constantino. DT: Paulo Ferrari.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Tomás Baroni, Cristian González y Brian Calderara; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Jorge Molina; Guillermo Funes y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Gastón Tellechea, Roque Ramírez, Marcos Giménez, Alex Luna, Enzo Avaro y Darío Rostagno. DT: Walter Otta.



Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Asistentes: Martín Grasso y Gisella Bosso.

Cuarto árbitro: Luciano Julio.

Hora: 18.00 TyC Sports Play