Rosario: 10 años al ex jefe de Drogas Peligrosas

FOTO ROSARIO3 ALEJANDRO DRUETTA. Lideró Inteligencia de Drogas para 7 departamentos del sur provincial.

El Tribunal Oral Federal Nº 3 de Rosario condenó este jueves al ex jefe de Inteligencia Zona Sur de la ex Drogas Peligrosas, Alejandro Druetta, a diez años de prisión por comandar una organización ligada al narcotráfico entre 2007 y 2012. También recibieron sentencia el narco Ignacio “Ojito” Actis Caporale y el ex policía Juan Ángel “Tiburón” Delmastro.

De esta manera, Druetta fue condenado como "partícipe necesario del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio, doblemente agravado por haberse cometido mediante la concurrencia de tres o más personas en forma organizada y por su condición de funcionario público", publicó LT10 Radio Universidad de Santa Fe.

La Justicia llegó a esta condena al prosperar la acusación de Actis Caporale, quien había revelado que él había sido apresado por Druetta y extorsionado para que pasara a vender estupefacientes para él. El fiscal federal Federico Reynares Solari presentó esta hipótesis en el caso.

Durante el juicio, Actis Caporale declaró que "la Policía de Santa Fe era el ente regulador del narcotráfico" y aseguró que el dinero de la recaudación ilegal de la fuerza de seguridad provincial tenía como destino distintos sectores políticos.

Druetta fue responsable de Inteligencia de Drogas para siete departamentos del sur provincial, durante la gestión de Maximiliano Pullaro. Además, fue jefe de Contrainteligencia en la Policía de Investigaciones (PDI) hasta abril de 2018.