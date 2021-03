Mejoraron las expectativas industriales Nacionales 12 de marzo de 2021 Redacción Por La UIA destacó un escenario más favorable para los negocios, aunque alertó que pueden existir "nuevas dificultades".

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Luego de un 2020 marcado plenamente por las consecuencias económicas y operativas de la pandemia, en los primeros meses del 2021 las perspectivas del sector fabril "muestran cierta mejora", consideró ayer la Unión Industrial Argentina (UIA).

Sin embargo, la entidad fabril señaló que la actividad podría encontrar "nuevas dificultades" en un contexto en el que permanece "acotado" el acceso al crédito. En cuanto a la producción en enero, el 25% de las empresas encuestadas tuvo un aumento y otro 41% afirmó que las unidades producidas se mantuvieron invariantes con respecto al último trimestre de 2020.

"El 34% restante indicó una disminución con respecto al promedio del último trimestre de 2020", sostuvo. Sobre las ventas del mercado interno en el primer mes del año, aseguró que el 26% de las firmas manifestó un incremento de la demanda interna y un 37% de las empresas restantes señaló que las ventas se mantuvieron constantes con respecto al último trimestre del año pasado.

Además, el 27% de las empresas encuestadas indicó que sus ventas externas bajaron con respecto al promedio del cuarto trimestre 2020. "La debilidad de las exportaciones industriales se acentuó desde la irrupción de la pandemia y en 2020 se redujeron 31% interanual", consideró.

"Será fundamental desarrollar una política aguda en materia de recuperación de mercados externos con rebaja de derechos a MOI y alimentos elaborados, reintegros, créditos, entre otros", consideró la entidad.

De ese modo, afirmó que "la reactivación de la actividad, junto con la puesta en marcha de actividades de servicios, dinamizaron la cadena de pagos".

"Se fueron reduciendo las dificultades para hacer frente a los pagos, aunque persisten demoras: el 22% de las empresas afirma que no pudo pagar impuestos, el 14% los compromisos financieros, el 9% no pudo pagar a proveedores, el 9% no pudo pagar tarifas de servicios públicos, y el 4%, salarios", alertó. En ese sentido, subrayó que "las dificultades son mayores en empresas con caída de ventas".

El análisis advirtió que "el acceso al crédito sigue siendo acotado". "Hubo una mejora en líneas para capital de trabajo, pero sigue habiendo restricciones de plazos, montos y tasas para líneas de inversión", apuntó. Precisó que "un 43% del total de empresas tuvo mayor demanda de crédito, pero sólo el 38% del total pudo acceder al monto necesitado".

Resaltó que "otras dificultades se derivan de los mayores tiempos de entrega de proveedores, como consecuencia de paros de transporte y bloqueos que sufrieron establecimientos industriales".

"Casi el 40% afirmó que las entregas por parte de proveedores se vieron diferidas", calculó. Remarcó que a ello "se adicionan gastos surgidos en 2020 que todavía están presentes". "Además del costo del transporte y los trabajadores dispensados, se suman los testeos: el 51% se hace cargo de tests para detectar Covid", puntualizó.

Evaluó que "junto con la recuperación, la industria fue aumentando la demanda de empleo" y el 18% de las empresas aseguró que en ese mes "aumentó la cantidad de trabajadores respecto de diciembre y sólo el 14% indicó una disminución".