Las escuelas privadas comienzan el lunes

Ayer quedó confirmado que la seccional Santa Fe del Sindicato de Docentes Privados (Sadop) aceptó la propuesta del gobierno provincial por un porcentaje cercano al 60% (el 40% restante optó por el rechazo) y de esta manera no habrá inconvenientes para que comience el ciclo lectivo el próximo lunes 15 de marzo. Cabe recordar que la administración de Omar Perotti ofreció una suba salarial del 35 por ciento en tres tramos a pagar de la siguiente manera: 18% en marzo, 8% en julio y 9% en septiembre. Este panorama se revisará en el mes de octubre.

La decisión es contraria a la adoptada por AMSAFE en la noche del miércoles, que declaró paro por 48 horas desde el lunes 15. Además, de no recibir una propuesta superadora, la medida de fuerza continuará con otra huelga los días 23 y 25 de marzo (con el feriado del 24 de Marzo entre medio).

Igualmente, Sadop puso algunos reparos que podrían condicionar el normal dictado de clases. Planteará acotar los plazos de los tramos (marzo, julio, septiembre) de la propuesta aceptada y en caso de que no acepte, evaluará medidas de fuerza. A su vez, el gremio privado garantizó que la alianza “ideológica, consensual y gremial” con AMSAFE sigue firme, pese a que no coincidieron a la hora de votar después de once años consenso. La última vez que ambos gremios votaron de forma diferente fue en 2012, durante el gobierno socialista de Antoni Bonfatti y con condiciones diferentes a la hora de efectivizar el acuerdo paritario. En aquella oportunidad, si alguno de los integrantes que integraba la mesa de negociación no aceptaba la propuesta había que volver a discutir una nueva oferta hasta llegar a un acuerdo integral.

De acuerdo a lo publicado por el portal web de LT 10, el secretario general de Sadop, Pedro Bayúgar, defendió el ofrecimiento de la Provincia y lamentó las disidencias con el criterio de los docentes estatales. “Desde el '95 tenemos una alianza táctica con AMSAFE que hoy se puede romper. La bondad de la propuesta es que nos ofrece el mismo guarismo de inflación del año pasado, con una cláusula de revisión en octubre. Muchos añoraban la cláusula gatillo y la verdad es que nos dejó 10 puntos por debajo. Este mecanismo es superador de la cláusula gatillo”, explicó. También agregó que "no es la primera vez que suceden estas diferencias" con el gremio de los maestros estatales y que en otras oportunidades solucionaron las mismas "dialogando". "Creemos que, en el respeto y la legitimidad que reconocemos a la decisión de AMSAFE, seguramente vamos a poder continuar consensuando. Llevamos muchos años trabajando juntos y no creo que por una diferencia en medio de tantos años pueda hablarse de ruptura o cosa por el estilo".

Y con respecto a la aceptación del ofrecimiento de la provincia por parte de los docentes privados, Bayúgar acotó que "no es una aceptación 100% jubilosa, exultante. Es una aceptación que también contiene críticas, que de alguna manera tendrán que recibir respuestas. El gobierno tendrá que leer las críticas de los que rechazan. Más allá de que empiecen o no empiecen las clases, lo que se tiene que impulsar es que en la continuidad del diálogo se logren las respuestas que tanto aceptantes como rechazantes expresan en el momento de votar".



PUSINERI RATIFICÓ

LA PROPUESTA

En tanto, el ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, brindó este jueves una conferencia de prensa en la que ratificó la propuesta de incremento salarial a los gremios docentes y de la administración central realizada en el marco de las negociaciones paritarias, y que representa un aumento del 35% a pagar en tres tramos: 18% en marzo, 8% en julio y 9% en septiembre, con una revisión en el mes de octubre. Ante el rechazo de la propuesta salarial y anuncio de 48 horas de paro por parte del gremio docente AMSAFE, Pusineri recordó que el ofrecimiento “se venia trabajando desde febrero y con anticipación”, y que se “mejoraron aspectos de la paritaria nacional docente”, dando así cumplimiento a dos de los reclamos que se habían solicitado desde los gremios. El ministro remarcó también que el incremento a marzo se ubica por encima de la inflación, y también es superior a lo que ofrecieron otras provincias: “Posiciona el salario del docente de la provincia de Santa Fe como uno de los mejores salarios de la República Argentina, sino el mejor, al menos en el tramo inicial. Mal podríamos modificar esta propuesta que es muy buena y que, hasta el momento, es la mejor que se conoció”. Durante el encuentro con los medios de prensa, el funcionario mencionó que a la negociación “la construimos en un ámbito que reivindicamos, que es la negociación colectiva. Allí se fueron tomando determinados pisos, referencias y atendiendo las cuestiones que se plantearon, como titularizaciones y concursos. Hay que sumar el Boleto Educativo Gratuito, también se mejoraron aspectos de esto; se garantizaron los hisopados y luego la vacunación, con más de 30.000 que ya se la aplicaron”. Asimismo, Pusineri agregó que “se invirtieron, al día de hoy, alrededor de 1.500 millones de pesos en infraestructura escolar para atender a los más de 3 mil edificios escolares de la provincia”. “Esto es parte de la negociación colectiva, a la que reconocemos y la vamos a seguir sosteniendo, así como el diálogo con todos los gremios, cualquiera sea la circunstancia que se planteé”, aseguró el ministro, quien recordó que “desde el año pasado hasta ahora tenemos reuniones semanales o quincenales, con todos los gremios estamos con diálogo permanente, esa voluntad de diálogo por parte del gobierno está vigente y plenamente en funcionamiento”. Por otro lado, el titular de la cartera de Trabajo provincial manifestó: “Creemos que el lunes un buen número de docentes de establecimientos públicos y privados va a dar inicio al ciclo escolar. Acompañamos la voluntad de los padres, alumnos, y de una gran cantidad de docentes que quieren que se inicien las clases, con el reclamo legítimo de volver a la presencialidad”. Por ese motivo, “hoy no vamos a adelantar ninguna definición referida a descuentos o no descuentos. Nuestra expectativa es que el lunes las escuelas de la provincia empiecen el ciclo lectivo y que lo hagan la mayoría de los docentes”. Finalmente, Pusineri sostuvo que “la entidad sindical que acepte la propuesta, va a ser destinataria del aumento ofrecido. Y no podemos hacerlo de otra manera porque trabajamos en esto en función de la construcción de acuerdos. Si los gremios Sadop, UPCN y ATE aceptan la propuesta, se les va a liquidar el aumento de sueldos”, concluyó.