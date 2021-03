Padres Organizados Rafaela repudia el paro docente Locales 12 de marzo de 2021 Redacción Por La agrupación que se constituyó en medio de la pandemia, luchando por el regreso a la presencialidad en todos los niveles, hoy manifiesta su rechazo a la decisión de los gremios docentes de decretar un paro para el 15 y 16 de marzo y de este modo no dar comienzo al ciclo lectivo 2021.

Desde Padres Organizados de la provincia de Santa Fe, expresaron el repudio al paro decretado para el lunes y martes de la próxima semana, señalando que “toma como rehenes a nuestros niñas y niños”.

Desde esta agrupación le manifiestan al Ministerio de Educación y a los gremios: “El año pasado, miles de trabajadores perdieron puestos de trabajo, cerraron empresas, familias quedaron en la pobreza y todos los niños fueron obligados a estar encerrados por las malas decisiones tomadas, dónde se mostró claramente a lo largo del tiempo que la política superó el derecho a la salud y a la educación. Todos en este país tuvimos que resignar algo, ¡¡¡Todos!!! Ahora necesitamos que sean solidarios y responsables”.

“Como ciudadanos santafesinos les preguntamos: ¿Ustedes creen que el derecho a huelga es superior al derecho a la educación de todo un país, cuando no hubo clases presenciales durante un año? ¿Ustedes creen que es justo que el niño sea siempre el que deba callar y aceptar todo lo que ustedes impongan o crean que es la mejor manera de solucionar los problemas?”.

Y continúan expresando: “¿Hubo algún paro de los alumnos por: Estar a una semana de comenzar las clases sin tener información clara?; no haber preparado el regreso a las clases presenciales en forma planificada luego de haber transcurrido un año?; tener escuelas que no estarán listas el lunes por no estar en condiciones dignas?; tener un protocolo aprobado por el CFE que es igual al de mayo/junio, cuando la información sobre la pandemia era otra?; por una enseñanza limitada o nula en el 2020?; por no saber el impacto real de 12 meses sin clases?”.

“Apoyamos a aquel docente que, por vocación, hizo lo imposible en el año 2020 por llegar a sus alumnos desde la virtualidad y que decidió entregar horas que no correspondían para dar respuestas a los trabajos de sus alumnos. Por este docente que permitió sostener la educación en medio de una pandemia, pedimos que se respete y se valore con un sueldo digno, otorgándole el incremento correspondiente a su esfuerzo, ya que sin ellos nuestro país no tendría futuro. Se habla de los derechos humanos del niño, y desde el inicio de la pandemia fueron totalmente vulnerados. En medio de una lucha salarial, existen personas con ilusiones de comenzar sus clases presenciales el lunes 15/03 y su actitud, la cual pareciera no interesarles, debería ser la que impulse y celebre que estos niños puedan de alguna forma volver a la normalidad que se les quitó”.

“Una negociación salarial se puede lograr sin entorpecer la educación de una provincia. Lo único que se necesita, es que ambas partes recuerden que son los responsables del futuro de esta provincia, y las decisiones deben tomarse sabiendo que la educación es esencial”, finaliza el comunicado de Padres Organizados.