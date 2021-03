Se aprobó el proyecto Locales 12 de marzo de 2021 Redacción Por Este jueves, la iniciativa presentada en conjunto por las concejalas Alejandra Sagardoy y Brenda Vimo fue aprobada por unanimidad. La norma busca generar un espacio de discusión y educación sobre este tema, para contribuir al cambio social y de paradigmas.

En la sesión de ayer por la mañana, fue aprobado el proyecto sobre “Nuevas Masculinidades”, impulsado de manera conjunta por las concejalas Alejandra Sagardoy y Brenda Vimo, que desde hace tiempo vienen trabajando temas de género. “Una ordenanza que en el momento que la presentamos fue un poco polémica y la verdad que no era lo que uno estaba buscando. Es algo que nos atraviesa a todos como sociedad desde que la sociedad es sociedad, desde lo más antiguo. Cuando lo planteamos las mujeres, lo podemos plantear con estadísticas concretas, estadísticas que hasta a veces parecen frías, pero que duelen y duelen en el alma, Una mujer muere cada 23 horas en nuestro país, 44 niños han quedado sin su mamá en este año, eso es lo estadístico, esos son números, pero a las mujeres no nos pasa por la mente solamente el número. Las mujeres y ahora voy a hablar personalmente porque me conmueve mucho y me atraviesa mucho, las mujeres vivimos siendo vapuleadas, muchas hemos sufrido violencia de género, muchas hemos sufrido abuso, muchas hemos sufrido abandono, Todas las mamá o la gran parte de las mamás no dormimos hasta que nuestras hijas vuelvan a casa, porque tenemos miedo que les pase algo…”, afirmó.

En otro tramo de la exposición, la edil dijo que “si contamos estadísticamente que 1 de cada 5 hombres es violento, si contamos cuantos hombres hay en esta sala, alguno comparte la imagen de una mujer cosificada que el día de mañana puede ser tu hija o es tu hija, alguno hace un chiste machista o se burla de la sensibilidad de una mujer, o cree que por ser mujer se tiene menos inteligencia o se tiene menos valor. Creo que el estado ha trabajado mucho, que las organizaciones han trabajado mucho. Creo que me voy sin lugar a dudas a sumar al reclamo de las organizaciones feministas para que el Estado tenga un mayor presupuesto en el área de género y para que la Oficina de Género sea una Secretaría, porque este es un problema social demasiado importante. El fin de esta Ordenanza, no tiene ni más ni menos que el fin de la educación. La educación es lo único que nos va a cambiar y depende de cada uno de nosotros”.



TRABAJAR TEMAS DE GENERO

La concejal radical Alejandra Sagardoy, expresó: “Como saben cuando asumí la concejalía una de las problemáticas que me propuse trabajar fue género y en eso agradezco a Brenda que me haya invitado a participar y a ser parte de este proyecto, porque este proyecto busca dar un paso más hacia una sociedad menos machista, más igualitaria y libre de violencia. Creo definitivamente en este proyecto, como una herramienta para dejar de reproducir el modelo que sustenta la vulnerabilidad de la mujer, la violencia simbólica, familiar y sexual. Como bien dijo Brenda, vivimos en una sociedad patriarcal, donde muchas veces los hombres para ser reconocidos y valorizados, deben ser fuertes, valientes, protectores y también reacios a mostrar sus sentimientos, sus debilidades, porque fueron criados así”. “No se trata de renunciar a la masculinidad ni mucho menos a la identidad, se trata de resignificar que es ser valor, como me puedo relacionar de otra forma con la mujeres, con los hombres, con los adolescentes, que puedo tener otra mirada, a eso apunta este proyecto, a educar desde otro lugar a los varones”, consideró Sagardoy.



"EL FEMENISMO ES PARA

TODO EL MUNDO"

Así lo sostuvo la concejala de Cambiemos, Marta Pascual, al hacer uso de la palabra: “El feminismo es para todo el mundo, el feminismo es también cosa de hombres, no es cuestión de mujeres como veníamos arrastrando desde los 80, los 70 cuando las mujeres fueron las que dieron el puntapié inicial para comenzar con esta lucha. El feminismo es para todo el mundo porque tiene un potencial de cambiar no solo la vida de las mujeres, sino cambiar la vida de la sociedad, de las familias, la relación interfamiliar, la relación en lo social. Realmente, que seamos la mayoría de las personas las que alentemos, los que empujemos al feminismo, nos va a hacer mejores personas a todos y por supuesto evitar los grandes dramas de supremacía como mencionaban mis colegas, en donde se puede llegar lo más dramático de todo que son los femicidios”. “Los hombres deben hacerse conscientes de sus sexismos y renunciar a sus privilegios masculinos. Si el hombre consiente renuncia a sus privilegios masculinos, los podemos tener como aliados del feminismo. Este es un problema también, digo el del sexismo, de las mujeres mismas que son sexistas o machistas podríamos decir y ese tipo de mujeres son también las que pueden correr más riesgo, pero las que ponen un obstáculo a esta evolución necesaria que venían planteando mis colegas”, enfatizó Pascual.